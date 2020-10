De KNVB is blij dat minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) woensdagavond tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer heeft toegezegd dat de Vrouwen Eredivisie tóch gewoon door kan gaan. De voetbalbond gaat nu in gesprek met de minister om over de nodige voorzorgsmaatregelen te praten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet de KNVB eerder op woensdag nog weten dat de Vrouwen Eredivisie stilgelegd zou worden. De uitzondering op de coronamaatregelen zou namelijk alleen gelden voor de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Na kritiek van betrokkenen en oppositiepartijen zegde Van Ark toe dat ook de hoogste competitie bij de vrouwen door kan gaan.

"Daar gingen we vanaf het eerste moment al van uit, dus wat dat betreft kwam het niet als een verrassing. Maar het is wel mooi nieuws", zegt een woordvoerder van de KNVB donderdag tegen NU.nl. "We begrijpen dat je als kabinet ergens een grens moet trekken, maar je kunt geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen."

Volgens de voetbalbond wilde het ministerie de Vrouwen Eredivisie stilleggen omdat daar nog niet genoeg voorzorgsmaatregelen worden genomen om wedstrijden te kunnen spelen tijdens de coronacrisis, zoals coronatests en een bubbel. Bij de mannen is dat wel het geval; voor de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie is een heel plan uitgestippeld.

Doorgaan komende duels nog onzeker

De eerste geluiden waren dat de Vrouwen Eredivisie werd stilgelegd, omdat de competitie feitelijk tot de amateurtak van de KNVB zou behoren. In de amateursport mogen de komende weken immers geen wedstrijden worden gespeeld.

"Maar dat heeft er niks mee te maken gehad", zegt de woordvoerder van de KNVB. "Het is ten eerste niet helemaal waar dat het vrouwenvoetbal tot de amateurtak behoort en ten tweede heeft het geen rol gespeeld in de besluitvorming van het ministerie van VWS. De reden was dat er een gebrek aan voorzorgsmaatregelen was."

Hoewel de Vrouwen Eredivisie toch kan worden vervolgd, is het niet duidelijk of de wedstrijden van de komende speelronde door kunnen gaan. Vrijdag staan er met FC Twente-scHeerenveen, ADO Den Haag-VV Alkmaar en PEC Zwolle-Ajax al drie duels op het programma.

"We gaan eerst in gesprek met de minister over de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden, dus het is nog te vroeg om iets over het doorgaan van die wedstrijden te zeggen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het zo snel mogelijk geregeld wordt."