Frenkie de Jong vindt dat het Nederlands elftal woensdagavond in het Nations League-duel met Italië (1-1) heeft laten zien nog steeds een goede ploeg te zijn. De middenvelder verbaasde zich de afgelopen week over de negativiteit rondom Oranje na een paar mindere resultaten.

Nederland verloor begin september met 0-1 van Italië in de Nations League en ook de eerste twee duels onder bondscoach Frank de Boer werden niet gewonnen. In een oefenwedstrijd bleek Mexico vorige week met 1-0 te sterk en Oranje kwam zondag niet langs Bosnië en Herzegovina (0-0), waardoor de kritiek toenam.

"De wedstrijd tegen Bosnië was teleurstellend, want die hadden we moeten winnen. Maar het is niet zo dat we in een dip zaten. Dat praten mensen ons aan, vooral jullie (media, red.)", zei De Jong na het duel met Italië - die laatste woorden met een kleine glimlach - tegen de NOS.

"Het is niet zo dat we zelf van de leg raakten, maar in Nederland heerst er dan zo'n stemming dat het over is en dat we als spelers overschat zijn. Dat is wat snel. De eerste wedstrijd tegen Italië hebben we terecht verloren, maar nu hebben we laten zien dat we gewoon een goed team zijn."

Frenkie de Jong vindt dat Oranje een dip is aangepraat. (Foto: Pro Shots)

'Wij voelen het niet zo, dat het slecht is'

Hoewel De Jong zich deze week verbaasde over de kritiek in de media, heeft hij er geen problemen mee als er negatief over Oranje gesproken wordt. "Je hebt veel analisten en die mogen er ook wat van vinden. Dat is helemaal niet erg. Er wordt alleen een soort stemming onder het volk gecreëerd dat het slecht is. Maar wij voelen dat niet zo."

Nederland kwam tegen Italië wel een stuk beter voor de dag dan in de laatste twee duels met Mexico en Bosnië en Herzegovina. Bondscoach De Boer koos in Bergamo voor een systeem met vijf verdedigers, waardoor Oranje minder kwetsbaar was dan in de eerste ontmoeting met 'La Squadra Azzurra'.

"Ik denk dat we een goed plan hadden en dat het voor hen moeilijk was om er doorheen te spelen. Vorige keer kwamen we verdedigend in heel grote ruimtes en ik denk dat we het nu beter voor elkaar hadden. Toch heb ik het gevoel dat er meer in had gezeten", aldus De Jong.

Door het gelijkspel staat Nederland op de derde plek in groep 1 van de Nations League, met nog maar twee wedstrijden op het programma. Alleen de groepswinnaars van divisie A plaatsen zich voor de 'Final Four'.