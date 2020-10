Bondscoach Roberto Mancini van Italië had geen moment zien aankomen dat het Nederlands elftal woensdagavond in een ander systeem zou spelen. Oranje begon het Nations League-duel (1-1) met vijf verdedigers en kon daardoor goed partij bieden tegen de Italianen.

"Het is de eerste keer dat ze in een ander systeem speelden, dus het kwam als een verrassing", zei Mancini na de wedstrijd in Bergamo tegen RAI Sport. "We wisten van tevoren wel dat het een zware wedstrijd zou worden en dat Nederland problemen zou kunnen veroorzaken. Dat is ook precies wat er is gebeurd."

Oranje, dat in een 5-3-2-opstelling speelde met Daley Blind, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Hans Hateboer als verdedigers, kwam ondanks een goede eerste helft na een kwartier op achterstand door een treffer van Lorenzo Pellegrini. Donny van de Beek trok de stand na 25 minuten gelijk in een vermakelijk duel.

"Het was een goede wedstrijd en een echte strijd. En ondanks het spel van Nederland kregen wij denk ik de grootste kansen in de wedstrijd", oordeelde Mancini. "Ik weet zeker dat we de volgende twee wedstrijden wel gaan winnen en ons voor de finaleronde kwalificeren."

Oranje maakte het Italië zeer lastig in Bergamo, maar won niet. (Foto: Pro Shots)

'Mensen zullen genoten hebben'

Begin september in de Johan Cruijff ArenA was Italië nog veel te sterk voor Oranje, dat toen 'slechts' met 0-1 verloor. Middenvelder Jorginho realiseerde zich vanaf het begin dat zijn ploeg het in Bergamo lastiger zou krijgen tegen het Nederlands elftal.

"In Amsterdam kregen wij de ruimte om te combineren. Dit keer stonden ze met vijf verdedigers, zetten ze op het juiste moment druk en konden we minder gevaarlijk worden", constateerde Jorginho, die negentig minuten speelde in Bergamo.

"Uiteindelijk wisten we wel beter om te gaan met de druk en kon Nederland niet meer voorkomen dat we kansen creëerden. Ik denk dat de mensen genoten hebben van een vermakelijke wedstrijd tussen twee goed voetballende ploegen."

Door het gelijkspel tussen Italië en Nederland gaat Polen nu aan de leiding in groep 1 van divisie A. De Polen wonnen woensdagavond met 3-0 van Bosnië en Herzegovina. Er staan nog twee groepswedstrijden op het programma.