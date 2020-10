Frank de Boer verraste door in de Nations League-wedstrijd van woensdag tegen Italië te kiezen voor een opstelling met een extra verdediger. De bondscoach was na het 1-1-gelijkspel in Bergamo blij dat die tactische zet effect sorteerde.

"Ik weet 100 procent zeker dat de reacties niet mals zouden zijn geweest als het niet goed had uitgepakt", reageerde De Boer, die na een oefennederlaag tegen Mexico en een teleurstellende 0-0 tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League de druk al voelde toenemen, bij de NOS.

Verwacht werd dat Steven Berghuis na zijn goede invalbeurt van zondag beloond zou worden met een basisplaats, maar in plaats daarvan koos De Boer voor een 5-3-2-formatie met Nathan Aké als extra verdediger naast Stefan de Vrij en Virgil van Dijk.

"Als coach moet ik rationeel kijken hoe het team het beste resultaat kan halen. En dat is niet met Berghuis die de hele tijd achter hun linksback Spinazzola aan moet lopen. Die kun je beter achterin opvangen."

'Spelers liepen als jonge hyena's achter prooi aan'

De Boer zag dat Oranje matig begon en al na een kwartier een treffer van Lorenzo Pellegrini om de oren kreeg. Na de 1-1 van Donny van de Beek, die in de 25e minuut min of meer uit de lucht kwam vallen, had Oranje echter in grote delen van de wedstrijd het betere van het spel.

De opvolger van Ronald Koeman vond dat Oranje met een gelijkspel uiteindelijk maar matig werd beloond. "Over het resultaat ben ik niet tevreden, wel over de manier waarop we gespeeld hebben."

in de aanloop naar het duel voelde De Boer al dat het met de mentaliteit van de selectie wel goed zat. "In de training zag ik hoe de spelers als jonge hyena's achter hun prooi aan gingen. Als we dit elke keer kunnen opbrengen, maken we het elke tegenstander moeilijk."

