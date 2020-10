Virgil van Dijk is tevreden met wat het Nederlands elftal woensdag liet zien op bezoek bij Italië in de Nations League. Volgens de aanvoerder was het goede optreden in Bergamo voor een groot deel te danken aan bondscoach Frank de Boer.

De Boer stapte af van de gebruikelijke 4-3-3-opstelling en koos voor een 5-3-2-formatie. Hij wilde op die manier voorkomen dat Nederland zich opnieuw liet verrassen door het aanvalsspel van Italië, zoals vorige maand het geval was tijdens de eerste wedstrijd in Amsterdam, toen er met 0-1 verloren werd.

"De trainer heeft het goed aangepakt", zei Van Dijk tegen de NOS. "Alle credits voor hem. We hebben hier de afgelopen twee dagen goed op getraind. We wisten dat het anders moest dan in de vorige ontmoeting met de Italianen, want toen kwamen we er niet aan te pas."

"We hebben vandaag een goede prestatie geleverd waarop we kunnen voortborduren in de volgende interlandperiode. We stonden goed georganiseerd en hebben ontzettend hard gewerkt. We hadden het wellicht wel in de tweede helft een paar keer beter kunnen uitspelen op de counter."

'Het chagrijn kwam vooral van buitenaf'

De Boer kon ook wel een succesje gebruiken, want hij kende een slechte eerste week als bondscoach. Nederland verloor vorige week woensdag de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1) en kwam afgelopen zondag niet verder dan een gelijkspel in het Nations League-duel bij Bosnië en Herzegovina (0-0), waardoor de kritiek toenam.

"Het chagrijn kwam vooral van buitenaf", aldus Van Dijk. "Dat is misschien ook wel logisch, omdat we een bepaald verwachtingspatroon hebben neergezet. We haalden de finale van de Nations League, het ging allemaal goed, maar er kan weleens een mindere pot tussen zitten."

"Iedereen mag dan kritiek hebben. We weten zelf ook echt wel wanneer het slecht gaat en het beter kan. De sfeer in de groep is altijd goed geweest. We hebben de laatste jaren een goede mentaliteit gecreëerd, waarmee we ook in de toekomst nog volop succes kunnen behalen."

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Nations League