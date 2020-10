Engeland is de koppositie in groep 2 van divisie A in de Nations League kwijtgeraakt aan België. Op Wembley werd woensdag verrassend met 0-1 verloren van Denemarken. PSV'er Eran Zahavi blonk uit bij Israël met een hattrick tegen Slowakije (2-3).

Engeland, dat zondag België de eerste nederlaag toebracht in bijna twee jaar, moest tegen Denemarken al na 32 minuten met tien man verder. Harry Maguire ging met geel op zak hard door op Kasper Dolberg, die snel daarna geblesseerd uitviel, en kon vertrekken.

Drie minuten later volgde een nieuwe tegenslag voor Engeland toen Christian Eriksen scoorde uit een penalty, die was toegekend na een overtreding op Thomas Delaney. De Denen gaven die voorsprong niet meer uit handen.

België maakte geen fout tegen IJsland en lost Engeland daardoor af als koploper in de poule. De 'Rode Duivels' hadden de 1-2-zege grotendeels te danken aan Romelu Lukaku. De spits opende in de negende minuut met een schot uit de draai de score. Na de gelijkmaker van Birkir Már Saevarsson maakte Lukaku vlak voor rust uit een zelf afgedwongen penalty de winnende.

België heeft na vier wedstrijden negen punten. Denemarken achterhaalt Engeland en staat nu gedeeld tweede met zeven uit vier. IJsland staat puntloos onderaan.

Liverpool-speler Diogo Jota maakte twee goals en een assist voor Portugal. (Foto: Pro Shots)

Portugal wint ook zonder Ronaldo

In groep 3 van divisie A steken Portugal en Frankrijk boven de rest uit. De titelhouder won met 3-0 van Zweden. Frankrijk was in een herhaling van de WK-finale met 1-2 te sterk voor Kroatië.

Portugal trad aan zonder de met het coronavirus besmette Cristiano Ronaldo, maar bleek het ook zonder de sterspeler makkelijk af te kunnen. Bernardo Silva opende halverwege de eerste helft de score. Diogo Jota, die de assist gaf op de 1-0, bepaalde met een goal voor en een goal na de pauze de eindstand.

Frankrijk kwam in Zagreb al vroeg op voorsprong door een snoeihard schot van Antoine Griezmann. Nikola Vlasic zorgde met een puntertje voor de gelijkmaker, maar dankzij Kylian Mbappé trok de wereldkampioen toch aan het langste eind.

Met tien punten uit vier duels gaan Portugal en Frankrijk onderling uitmaken wie de groepswinnaar wordt. Kroatië volgt met drie punten op grote afstand, Zweden staat nog met lege handen.

Eran Zahavi is door het dolle heen nadat hij Israël met een hattrick aan de overwinning heeft geholpen. (Foto: Pro Shots)

Zuivere hattrick PSV'er Zahavi voor Israël

Een niveau lager, in divisie B van de Nations League, wist Zahavi de schijnwerpers op zich gericht. De kersverse spits van PSV bezorgde Israël met een zuivere hattrick een 2-3-zege bij Slowakije.

Israël keek in Trnava een half uur voor tijd nog tegen een 2-0-achterstand aan. Met een kopbal uit een corner en een intikkertje trok Zahavi de stand gelijk, om in de voorlaatste minuut met een fraai afstandsschot ook de winnende te maken.

Zahavi spoelde daarmee de bittere smaak weg van zijn misser in de penaltyreeks tegen Schotland in de play-offs van de Nations League. Daardoor is Israël kansloos voor een ticket voor het EK.

