Het Nederlands elftal heeft woensdag een punt gepakt op bezoek bij Italië in de Nations League. De ploeg van de geplaagde bondscoach Frank de Boer speelde na een bij vlagen goede wedstrijd met 1-1 gelijk in Bergamo.

Nederland kwam nog wel in de zestiende minuut op achterstand door een doelpunt van Lorenzo Pellegrini, maar bracht in de 26e minuut de stand in evenwicht dankzij een treffer van Donny van de Beek. Oranje had daarna lange tijd een overwicht, maar er werd niet meer gescoord.

De Boer stapte af van de gebruikelijke 4-3-3 opstelling en koos voor een 5-3-2 formatie. Hij wilde op die manier voorkomen dat Nederland zich opnieuw liet verrassen door het aanvalsspel van Italië, zoals vorige maand het geval was tijdens het eerste duel in Amsterdam. Oranje stond toen nog onder leiding van Dwight Lodeweges.

Ondanks het feit dat De Boer de derde bondscoach is die niet heeft weten te winnen in zijn eerste drie duels met het Nederlands elftal, kon hij aan het treffen met Italië een beduidend beter gevoel overhouden dan aan de teleurstellende resultaten van de afgelopen week tegen Mexico (0-1) en Bosnië en Herzegovina (0-0).

Polen nam door het gelijkspel bij Italië-Nederland de koppositie over in groep A van divisie A. De Polen wonnen met 3-0 van Bosnië en Herzegovina, dat al na een kwartier met tien man verder moest. Robert Lewandowski (twee keer) en Karol Linetty zorgden voor de doelpunten.

Nederland moet wennen aan 5-3-2 opstelling

Nederland moest in de openingsfase van het duel met Italië zichtbaar wennen aan de 5-3-2 opstelling. De bezoekers slaagden er niet in om zich onder de druk van de Italianen uit te voetballen. Het was dan ook wachten op de 1-0.

Die viel dan ook al snel. Pellegrini ontsnapte na een pass van Nicolò Barella, de doelpuntenmaker in Amsterdam, aan de aandacht van de 'slapende' Hans Hateboer en passeerde de kansloze Jasper Cillessen.

Daarna had Nederland het een fase heel moeilijk, maar tien minuten na de 1-0 werd het uit het niets toch 1-1. Donny van de Beek kreeg de bal na een uithaal van Memphis Depay gelukkig voor zijn voeten en schoot de bal hard in het doel, waarmee hij voor zijn eerste interlandgoal tekende.

Nederland gooide vanaf dat moment alle schroom van zich af. De ploeg van De Boer nam het initiatief over, maar verzuimde nog voor rust op 2-1 te komen. Luuk de Jong had de bal na een voorzet van Daley Blind voor het inkoppen, maar mikte naast.

Nederland domineert ook in tweede helft

In de tweede helft was het spelbeeld aanvankelijk hetzelfde. Nederland bleef domineren en kreeg ook kansen op de 2-1, maar Georginio Wijnaldum (schot gekraakt), De Jong (teenlengte tekort) en Memphis (redding Gianluigi Donnarumma) ontbeerden geluk.

Nederland kwam ook nog heel goed weg. Hateboer verspeelde de bal kinderlijk eenvoudig aan Ciro Immobile, die opmerkelijk genoeg niet profiteerde van dat geblunder en de bal recht op de snel uit zijn doel komende Cillessen schoot.

Dat moment was er wel verantwoordelijk voor dat Nederland een beetje op twee gedachten hinkte. Oranje durfde het in het laatste half uur niet aan om vol op de aanval te spelen, waardoor het spel zich vooral afspeelde op het middenveld.

Een winnaar kwam er dus ook niet. Nederland deed daardoor geen goede zaken in de strijd om de eerste plaats in de groep en daarmee een plek in de play-offs, maar deed wel wat zelfvertrouwen op na de echecs tegen Mexico en Bosnië en Herzegovina.

