Ajax en PSV hebben geen enkel begrip voor de beslissing om de Vrouwen Eredivisie vanwege de aangescherpte coronamaatregelen voorlopig stop te zetten. Volgens Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, is het een 'terugval in oude denkwijzen'.

Premier Mark Rutte maakte dinsdag op een persconferentie bekend dat sporten in teamverband voor zeker vier weken verboden is. Alleen voor de mannelijke voetballers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt een uitzondering gemaakt.

De KNVB ging woensdag in gesprek met het ministerie van VWS om te polsen of de uitzondering ook voor de Vrouwen Eredivisie geldt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Vrouwenvoetbal valt bij de KNVB onder de amateurtak.

"Dit is een grote teleurstelling", oordeelt Koster, voormalig aanvoerder van de Oranjevrouwen. "Ik snap heel goed dat we nu alles op alles moeten zetten om het coronavirus in te dammen. Maar ik begrijp niet dat daarin door de overheid onderscheid wordt gemaakt tussen het mannen- en vrouwenvoetbal."

"Het vrouwenvoetbal is ook een branche die topsporters huisvest. Deze besluitvorming lijkt een terugval in oude denkwijzen. We worden op deze manier onder 'amateursport' gecategoriseerd en dat is niet terecht. Wij kunnen de situatie van de mannen in z'n geheel kopiëren."

'Gehoopt dat we verder zouden zijn'

Ook bij PSV, dat zich net als Ajax heeft geplaatst voor de Champions League, komt het nieuws hard aan. De club voorziet ook grote problemen met de voorbereiding op de Europese wedstrijden.

"Ik had dit niet verwacht", reageert Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal bij PSV tegen het Eindhovens Dagblad. "Ik kan het wel in perspectief zien, maar had gehoopt dat we als vrouwenvoetbal iets verder waren. Dit gaat ook over gelijkheid."

Doreleijers kijkt ook met gemengde gevoelens vooruit naar het Champions League-debuut in december. De internationale duels mogen in principe wel doorgaan. "Het verloop van onze competitie krijgt zo een dip en dit heeft ook gevolgen voor onze Europese voorbereiding."

Koster is het met haar collega eens. "Dat is niet alleen heel scheef, maar ook praktisch bijna niet te doen. Je kunt je hier niet goed op voorbereiden omdat we de komende weken ook niet mogen trainen."

De Vrouwen Eredivisie ging begin september van start en is vier speelronden onderweg. Net als bij de mannen werd het vorige seizoen voortijdig beëindigd wegens de coronapandemie.