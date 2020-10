Het Nederlands elftal speelt woensdag in een 5-3-2 opstelling in de uitwedstrijd tegen Italië in de Nations League. Nathan Aké en Luuk de Jong beginnen verrassend in de basis.

Bondscoach Frank de Boer koos afgelopen zondag op bezoek bij Bosnië en Herzegovina nog voor een 4-3-3 formatie, maar tegen Italië wil hij defensieve zekerheid. Hans Hateboer (die de voorkeur krijgt boven Denzel Dumfries), Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Aké en Daley Blind vormen de verdediging.

Donny van de Beek vervangt op het middenveld de geschorste Marten de Roon. Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zijn de andere middenvelders. Luuk de Jong en Memphis Depay, die terugkeert van een schorsing, fungeren als aanvallers. Jasper Cillessen staat op doel.

Italië start zonder verrassingen in de basis. Stephan El Shaarawy zit op de reservebank. De aanvaller leek het duel te moeten missen vanwege een positieve test op het coronavirus, maar testte daarna negatief, waardoor hij gewoon bij de selectie mocht blijven.

Nederland heeft goed resultaat nodig

Onder leiding van de huidige assistent Dwight Lodeweges verloor Nederland vorige maand in Amsterdam met 0-1 van Italië. Oranje had toen veel moeite met de opkomende backs van de Italianen. De Boer hoopt met een 5-3-2 opstelling niet opnieuw in de problemen te komen op de flanken.

Nederland heeft een goed resultaat nodig om een serieuze kans te houden op de eerste plaats in de groep, en daarmee een plek in de play-offs. Oranje heeft na drie van de zes speelrondes een punt achterstand op koploper Italië, dat zondag met 0-0 gelijkspeelde bij Polen.

Italië-Nederland vangt woensdag om 20.45 uur aan in Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor. De wedstrijd werd verplaatst van Milaan naar Bergamo om zo de door corona zwaar getroffen stad een hart onder de riem te steken. Er zijn 1.000 zorgmedewerkers welkom.

Opstelling Italië: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verrati, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké, Blind; Van de Beek, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Luuk de Jong, Memphis.

