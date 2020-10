De twintig clubs in de Premier League hebben zich woensdag unaniem uitgesproken tegen 'Project Big Picture', een controversieel plan om de competitie stevig te hervormen.

Afgelopen zondag lekten plannen uit van de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United. Zij willen de macht van de topclubs vergroten door de negen clubs die het langst in de Premier League spelen speciale stemrechten te geven.

Verder is het de bedoeling dat de hoogste divisie wordt teruggebracht van twintig naar achttien clubs. Ook worden de League Cup en de Engelse Supercup geschrapt en krijgen clubs niet langer extra geld als ze degraderen. Wel zou er extra geld uit tv-inkomsten gaan naar clubs uit lagere divisies, die het project daardoor juist toejuichen.

De plannen werden woensdag besproken door alle clubs in de Premier League en konden daar op weinig bijval rekenen. De clubs kwamen unaniem overeen het project "niet te onderschrijven". Opvallend genoeg scharen ook Manchester United en Liverpool zich in een gemeenschappelijke verklaring achter de andere clubs.

Als alternatief kwamen de clubs overeen om samen te werken aan een "nieuw strategisch plan voor de financiering van het Engelse voetbal". Zo werd onder meer besloten om een bedrag van 55 miljoen euro ter beschikking te stellen aan clubs in de League One en League Two, het derde en vierde niveau in Engeland. Dit is mede bedoeld om ploegen uit de lagere regionen door de coronacrisis heen te helpen. Over extra hulp aan het Championship, het tweede niveau, wordt nog overlegd.

De FA heeft zich nog niet uitgesproken over 'Project Big Picture'. Dankzij een gouden aandeel heeft de Engelse voetbalbond de bevoegdheid om grote veranderingen tegen te houden.