Wedstrijden in de TOTO KNVB Beker met amateurclubs mogen ondanks de verscherpte coronamaatregelen doorgaan. De Vrouwen Eredivisie moet daarentegen worden stilgelegd, heeft de KNVB woensdag te horen gekregen na overleg met het ministerie van VWS.

Dinsdag maakte premier Mark Rutte tijdens een persconferentie al bekend dat de competities in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mogen doorgaan, zij het zonder publiek.

Omdat bij de amateurclubs de competities als gevolg van de coronamaatregelen voor zeker vier weken worden stilgelegd, rees de vraag wat de gevolgen zouden zijn voor de KNVB-beker. De duels in de eerste ronde van het hoofdtoernooi staan gepland voor 26, 27 en 28 oktober. Daarbij zijn veel amateurploegen actief.

Omdat de autoriteiten bekerwedstrijden nu hebben bestempeld als betaaldvoetbalcompetities, kan het toernooi gewoon worden afgewerkt. Om de amateurclubs, die de komende periode geen groepstrainingen mogen afwerken, tegemoet te komen zijn wedstrijden van amateurteams wel uitgesteld naar 1 en 2 december.

Als de wedstrijden ook op die data niet door kunnen gaan, worden de 26 amateurclubs die zich hebben geplaatst voor het hoofdtoernooi uitgesloten van verdere deelname. In dat geval gaat de betaaldvoetbalclub naar de volgende ronde.

Geen uitzondering voor Vrouwen Eredivisie

Waar de KNVB hoopte dat er voor de Vrouwen Eredivisie eveneens een uitzondering zou gelden op de coronamaatregelen, blijkt dat toch niet het geval te zijn. De KNVB legt zich bij die beslissing neer, maar zegt het wel teleurstellend te vinden.

"Daarom blijven wij vechten voor de positie van het top-vrouwenvoetbal en blijven we hierover in gesprek met het ministerie de komende weken", zegt Jan Dirk van der Zee namens de KNVB-directie.

Vrouwenvoetbal valt bij de KNVB onder de amateurtak, maar volgens Van der Zee had dat geen rol mogen spelen. "Het is een professionele topsport. Clubs spelen op topsportaccommodaties. Hoe dat juridisch en technisch bij ons is geregeld, interesseert niemand iets."

Ondanks het stilleggen van de competitie mogen de Oranjevrouwen wel interlands blijven spelen. Ook het Nederlands elftal en Jong Oranje mogen blijven trainen en internationale wedstrijden spelen. Duels in de Champions League en Europa League gaan eveneens gewoon door.