Napoli is woensdag hard gestraft voor het niet spelen van de uitwedstrijd van anderhalve week geleden tegen Juventus. De club heeft een reglementaire 3-0-nederlaag gekregen en krijgt bovendien een punt in mindering.

De topper in de Serie A had op zondag 4 oktober gespeeld moeten worden. Juventus reisde met de spelersbus gewoon af naar het eigen stadion om zich klaar te maken voor de aftrap om 20.45 uur, maar Napoli kwam niet opdagen.

Napoli mocht naar eigen zeggen van de gezondheidsautoriteiten van de regio Campania, waarvan Napels de hoofdstad is, niet vertrekken naar Turijn vanwege twee coronabesmettingen: middenvelder Piotr Zielinski en een staflid.

De Serie A hield echter vast aan haar eigen protocol, waarin staat dat bij enkele besmettingen de desbetreffende personen in quarantaine moeten en de spelers die negatief zijn getest gewoon kunnen spelen.

Italiaanse voetbalautoriteiten geven Serie A gelijk

De Italiaanse voetbalautoriteiten gaven de Serie A gelijk en kwamen dus met flinke sancties voor Napoli. De Napolitanen gaan naar alle waarschijnlijkheid in beroep tegen de reglementaire nederlaag en de puntenstraf.

Napoli zakt door deze uitspraak van de derde naar de achtste plaats op de ranglijst. De equipe van trainer Gennaro Gattuso heeft nu vijf punten na de eerste drie speelrondes, vier punten minder dan koplopers Atalanta en AC Milan.

Het coronavirus zorgt voor veel problemen in de Serie A. Bij Genoa zijn liefst veertien besmettingen gemeld en de selectie van Juventus moest woensdag, net als twee weken geleden, in isolatie na een positieve test van middenvelder Weston McKennie.

Sterspeler Cristiano Ronaldo van Juventus keerde woensdag terug in Turijn nadat hij bij het nationale elftal van Portugal positief had getest. Hij ontbreekt daardoor woensdagavond in het thuisduel met Zweden in de Nations League.

