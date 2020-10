Antonín Panenka (71) is woensdag ontslagen uit een ziekenhuis in Praag. De Tsjechische voetballegende werd een week geleden na een coronabesmetting in kritieke toestand opgenomen op de intensive care (ic).

Bohemians Praag, de club waarvan Panenka voorzitter is, meldt op de website dat de 59-voudig international inmiddels negatief heeft getest op het coronavirus en woensdagochtend door zijn zoon Tomás is opgehaald uit het ziekenhuis.

Panenka had last van een zware longontsteking, waardoor er twee dagen gevreesd werd voor zijn leven. Hij moet nog steeds behandeld worden voor de longontsteking, maar volgens zijn artsen is hij sterk genoeg om naar huis te gaan.

Panenka werd vooral beroemd door de finale van het EK in 1976. Daarin won Tsjechoslowakije na strafschoppen van West-Duitsland. Panenka stiftte de beslissende penalty traag door het midden, terwijl doelman Sepp Maier een hoek in dook. Sindsdien worden dergelijke penalty's 'panenka's' genoemd.

De beroemde penalty van Antonín Panenka. (Foto: ANP)