Er zijn zorgen onder de 26 amateurclubs die nog in de TOTO KNVB Beker zitten. De verenigingen willen hun wedstrijd in de eerste ronde van het toernooi graag spelen, maar worden beperkt door de aangescherpte coronamaatregelen.

De amateurs spelen in de komende weken geen competitiewedstrijden en kunnen vrijwel niet trainen. Er mag buiten namelijk met maximaal vier personen gesport worden, waarbij de 1,5 meter afstand geldt.

"Normaal gesproken spelen we thuis tegen Willem II, maar we mogen nu geen competitiewedstrijden spelen en niet trainen. Dat kan niet zo zijn", zegt voorzitter Aart Goossensen van Derde Divisionist DVS'33 Ermelo woensdag tegen NU.nl.

"Het lijkt me logisch dat de wedstrijd tegen Willem II wordt opgeschoven, desnoods naar 2021. Of dat kan? Wel als de wil er is bij de KNVB en de clubs. De KNVB zal met een oplossing moeten komen."

Volgens Goossensen zijn amateurs door de coronaregels extra in het nadeel tegen de profs, die wél kunnen blijven voetballen. "En dat kan niet de bedoeling zijn. Er ligt inmiddels een verzoek bij de KNVB om dat op te lossen. Alle amateurclubs staan er hetzelfde in."

Financiële kant speelt ook een rol

Amateurclubs die tegen een andere amateurvereniging spelen zien het ook niet zitten om na weken zonder voetbal een bekerduel te spelen. Er is ze veel aan gelegen om de wedstrijd zo goed mogelijk voorbereid af te werken; naast prestige staat er ook financieel - per ronde wordt 10.000 euro verdiend - iets op het spel.

"Wat ons betreft gaan we een beetje trainen als dat mogelijk is en bekijken we over anderhalve week of er gespeeld kan worden", zegt Ad Westerhof, die voorzitter is van Tweede Divisionist AFC en deel uitmaakt van de CVTD, de belangengroep voor clubs uit de Tweede en Derde Divisie.

"Aan de andere kant moet dan binnen drie dagen een uitzondering op de maatregelen worden gemaakt, dat kan denk ik niet. De wedstrijd opschuiven is nauwelijks een optie, want alle clubs hebben een druk programma."

Voorzitter Ad Hendriksen van Rijnsburgse Boys, dat net als AFC aan een amateurclub werd gekoppeld, wil ook dat er alleen gespeeld wordt als er eerst getraind kan worden. "Al zou de wedstrijd wat ons betreft wél iets later kunnen, eind november bijvoorbeeld."

De wedstrijden in de openingsronde van de TOTO KNVB Beker staan gepland voor 26, 27 en 28 oktober.