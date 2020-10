De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen koploper NAC Breda en nummer drie SC Cambuur is verplaatst van aanstaande vrijdag naar volgende week dinsdag (18.45 uur).

De KNVB heeft dit besluit in overleg met beide clubs genomen, omdat de selectie van NAC al een week in thuisquarantaine zit.

Daardoor ging afgelopen weekend de wedstrijd tegen De Graafschap al niet door. De Graafschap-trainer Mike Snoei vroeg zich vervolgens hardop af of de coronaregels bij NAC wel strikt worden nageleefd.

Bij de Brabantse club testten vorige week "een aantal spelers en een medewerker" positief op het coronavirus. Een nieuwe testronde op maandag leverde een aantal nieuwe positieve uitslagen op, waardoor NAC de training nog niet heeft hervat. Dat gebeurt op zijn vroegst op donderdag, als de testen van woensdag negatief zijn.

"In het gunstige geval dat er geen nieuwe besmettingen zijn, heeft NAC Breda acht dagen niet kunnen trainen, wat medisch niet verantwoord en sportief niet wenselijk is", meldt de KNVB woensdag.

"Mocht donderdag blijken dat de staf en selectie opnieuw in quarantaine moeten, dan kan de wedstrijd sowieso nog niet op vrijdag worden gespeeld. Vandaar dat in gezamenlijk overleg is besloten om de wedstrijd uit te stellen en zo tijdig alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen."

