De KNVB is van plan om de amateurclubs die nog in de TOTO KNVB Beker zitten zo snel mogelijk te laten weten waar ze aan toe zijn. Achter hun wedstrijden staat een vraagteken nu de coronamaatregelen aangescherpt zijn.

Premier Mark Rutte liet dinsdag op zijn persconferentie weten dat amateurvoetbal in de komende weken verboden is, terwijl op 26, 27 en 28 oktober de eerste ronde van het bekertoernooi op het programma staat met daarin 26 amateurclubs.

"Het is interessant om te kijken wat er met de amateurclubs moet gebeuren die in de KNVB-beker zitten, wat een betaaldvoetbalcompetitie is", zei Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, tegen de NOS.

"Ze mogen trainen op 1,5 meter afstand, dat is niet echt een voetbaltraining. Zijn ze dan fit genoeg om te spelen? En ze moeten getest worden en misschien weer optrainen. Dat zijn allemaal vragen die we in de komende dagen willen beantwoorden."

Van der Zee houdt hoop voor de amateurclubs. "Ze zitten in een toernooi dat onderdeel is van het betaald voetbal, dus je zou veronderstellen dat ze mogen voetballen. De vraag is of dat praktisch kan. Dat weten we nu nog niet."

Ook over Vrouwen Eredivisie wordt gesproken

De KNVB praat in de komende dagen intern en met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de kwestie. Dan wordt er ook gesproken over de Vrouwen Eredivisie, waar eveneens wat onduidelijkheid over is.

"Rutte heeft gezegd dat de Eredivisie en Eerste Divisie kunnen doorgaan. Wij hebben de mannen en de vrouwen gelijkgesteld, dus gaan ervan uit dat de Vrouwen Eredivisie ook doorgaat", aldus Van der Zee.

Dat vrouwenvoetbal bij de KNVB onder de amateurtak valt, maakt volgens Van der Zee niets uit. "Het is een professionele topsport. Clubs spelen op topsportaccommodaties. Hoe dat juridisch en technisch bij ons is geregeld, interesseert niemand iets."