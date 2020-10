Neymar heeft Brazilië in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met een hattrick naar een 2-4-overwinning op Peru geleid in de WK-kwalificatie. De aanvaller passeerde daarmee Ronaldo op de topscorerslijst aller tijden van Brazilië.

Op bezoek in Lima scoorde Neymar in de 28e, 83e en 94e minuut. Zijn eerste twee doelpunten kwamen voort uit een penalty. Everton-aanvaller Richarlison maakte de andere Braziliaanse treffer.

Peru kwam twee keer op voorsprong, mede dankzij een goal van oud-Feyenoorder Renato Tapia. Het thuisland, waar ook Sergio Peña en Miguel Araujo van FC Emmen meededen, eindigde met tien man na een rode kaart voor Zambrano.

Neymar maakte zijn 62e, 63e en 64e doelpunt in zijn 103e interland voor Brazilië. Met zijn vierde hattrick namens zijn vaderland passeerde de aanvaller van Paris Saint-Germain oud-spits Ronaldo (62 treffers). Hij heeft nu alleen legende Pelé nog voor zich, die 77 keer scoorde namens de 'Goddelijke Kanaries'.

De overwinning op Peru betekent dat Brazilië samen met Argentinië, dat eerder al met 1-2 in Bolivia won, het enige land is dat nog foutloos is na twee wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks.