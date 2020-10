Roberto Mancini verwacht woensdagavond een vermakelijke wedstrijd als Italië het in de Nations League opneemt tegen het Nederlands elftal. De bondscoach van 'La Squadra Azzurra' vindt niet dat Oranje onderschat moet worden.

"Nederland heeft een sterk team met veel talentvolle spelers die iedere wedstrijd beter worden", zei Mancini dinsdagavond op zijn persconferentie. "Ze spelen sprankelend en aanvallend voetbal en ik verwacht een hoogstaande wedstrijd. Wij hopen het in ieder geval nog beter te doen dan in onze eerste ontmoeting."

Italië was op 7 september met 0-1 te sterk voor Oranje in de Johan Cruijff ArenA, maar de ploeg van Mancini had eigenlijk met grotere cijfers moeten winnen. Het gebrek aan effectiviteit is een bekend probleem, want de Italianen scoorden in hun eerste drie duels sowieso pas twee keer.

"Het belangrijkste is dat we goed spelen en kansen creëren", benadrukte Mancini. "Daarna heb je ook een beetje geluk nodig in de afronding. Dit is een jonge ploeg die nog beter moet worden en we zijn nog niet zo lang bij elkaar. De doelpunten komen wel."

Mancini niet verrast door spel Oranje tegen Bosnië

De 55-jarige Italiaan zag zondagavond ook hoeveel moeite Nederland had met het creëren van kansen tegen Bosnië en Herzegovina. Toch was hij niet verrast door het wedstrijdverloop in Zenica, waar het na negentig minuten 0-0 bleef.

"Het was een vergelijkbare wedstrijd als die van ons tegen Bosnië en Herzegovina", doelde Mancini op het 1-1-gelijkspel in Florence begin september. "Dominantie in balbezit is niet genoeg tegen een ploeg die met elf man verdedigt."

De wedstrijd tussen Italië en Nederland begint woensdag om 20.45 uur in Bergamo. De Italianen gaan na drie wedstrijden met vijf punten aan de leiding in groep 1 van divisie A. Oranje en Polen hebben een punt minder.