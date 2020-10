Duitsland heeft dinsdagavond in een spectaculaire Nations League-wedstrijd gelijkgespeeld tegen Zwitserland. De ploeg van bondscoach Joachim Löw bleef in Keulen op 3-3 steken. Spanje ging in dezelfde poule verrassend onderuit bij Oekraïne (1-0).

Zwitserland nam brutaal de leiding tegen Duitsland in het RheinEnergieStadion. Mario Gavranovic kopte in de vijfde minuut op randje buitenspel de openingstreffer binnen en Remo Freuler maakte er amper twintig minuten later 0-2 van met een fraai stiftje over Manuel Neuer.

Timo Werner tekende vlak daarna voor de aansluitingstreffer met een schot in de verre hoek, waarna er in de tweede helft in een tijdsbestek van vijf minuten drie goals vielen. Kai Havertz kon in de 55e minuut na een onderschepping vanaf de rechterkant op het doel van Zwitserland aflopen en plaatste de bal in de verre hoek.

De vreugde aan Duitse kant was van korte duur, want Gavranovic schoot twee minuten later uit een rebound de 2-3 binnen. Het slotakkoord was vlak daarna voor Serge Gnabry, die ook direct voor het mooiste doelpunt van de avond zorgde.

De aanvaller werkte de bal in de zestigste minuut op aangeven van Werner met een hakje achter zijn standbeen binnen. Zwitserland eindigde de wedstrijd nog met tien man nadat Fabian Schär in blessuretijd zijn tweede gele kaart ontving.

Zwitserland hield Duitsland knap op een 3-3-gelijkspel. (Foto: Pro Shots)

Spanje verliest verrassend bij Oekraïne

Door het spectaculaire gelijkspel staat Duitsland na vier wedstrijden op zes punten in groep 4 van divisie A. 'Die Mannschaft' won alleen van Oekraïne, dat dinsdagavond zeer verrassend met 1-0 te sterk was voor Spanje.

De enige treffer van de wedstrijd in Kiev viel in de 76e minuut en kwam op naam van Viktor Tsyhankov. De invaller passeerde doelman David de Gea, die bij een counter van Oekraïne te ver voor zijn doel stond.

In groep 1 van divisie C in de Nations League won Luxemburg met 1-2 van Montenegro in een wedstrijd met drie rode kaarten. Azerbeidzjan en Cyprus speelden doelpuntloos gelijk. In divisie D won Malta met 0-1 bij Letland, was Faeröer Eilanden met 2-0 te sterk voor Andorra en eindigde Liechtenstein-San Marino in 0-0.