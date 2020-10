Nicolás Tagliafico heeft dinsdagavond goede zaken gedaan met Argentinië in de WK-kwalificatie. Bolivia werd met 1-2 verslagen. Noussair Mazraoui was trefzeker voor Marokko, dat desondanks niet verder kwam dan 1-1 in een vriendschappelijk duel met Democratische Republiek Congo.

Bolivia kwam in de 24e minuut nog wel op voorsprong via Marcelo Moreno, maar Argentinië stelde tijdig orde op zaken. Lautaro Martínez tekende op slag van rust voor de gelijkmaker en Joaquín Correa schoot in de 79e minuut op aangeven van Martínez de 1-2 binnen.

Ajax-linksback Tagliafico deed net als Lionel Messi de hele wedstrijd mee in het hooggelegen La Paz. Door de overwinning is Argentinië na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies in de WK-kwalificatie, nadat eerder met 1-0 van Ecuador werd gewonnen.

De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zit in een groep met negen andere landen, waaronder Brazilië, Colombia, Uruguay en Chili. De beste vier landen plaatsen zich voor het WK van 2022 in Qatar en de nummer vijf moet een play-off spelen.

Argentinië was met 1-2 te sterk voor Bolivia in de WK-kwalificatie. (Foto: Pro Shots)

Mazraoui scoort voor Marokko

Ajax-verdediger Mazraoui opende in zijn elfde interland voor Marokko kort voor rust de score met een intikker. Het was zijn tweede treffer voor de nationale ploeg. Vroeg in de tweede helft kwam Congo langszij via Yoane Wissa.

Mazraoui was de enige Eredivisie-speler die meedeed aan het oefenduel in Rabat. Ajax wilde aanvankelijk zijn internationals niet toestaan om af te reizen naar landen met een rood reisadvies.

Later meldde de club dat Mazraoui en Lassina Traoré (Burkina Faso) toch toestemming kregen. Zakaria Labyad (Marokko) en Mohammed Kudus (Ghana) bleven wel in Amsterdam achter.

Noussair Mazraoui was trefzeker voor Marokko. (Foto: Getty Images)

Mexico niet langs Algerije, Japan wint van Ivoorkust

Mexico, dat een week geleden nog met 0-1 te sterk was voor Oranje, had nu meer moeite met Algerije. In het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag eindigde de vriendschappelijke wedstrijd in 2-2.

Oud-FC Twente-aanvaller Jesús Corona opende de score voor Mexico, waarna Algerije via Ismaël Bennacer en sterspeler Riyad Mahrez sterk terugkwam. Na een rode kaart voor de Algerijn Adlène Guédioura kwam Mexico via invaller Diego Lainez kort voor tijd nog op 2-2.

Ajax-middenvelder Edson Álvarez zat de hele wedstrijd op de bank. Héctor Moreno (ex-AZ en -PSV) had wel een basisplaats en Andrés Guardado (ex-PSV) viel in.

Japan en Ivoorkust speelden in de Utrechtse Galgenwaard tegen elkaar. De Japanners wonnen met 1-0 dankzij een treffer in blessuretijd van Naomichi Ueda.