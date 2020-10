Erik ten Hag is over het algemeen tevreden over het verloop van de transferperiode. De trainer van Ajax is met name blij dat vaste krachten André Onana en Nicolás Tagliafico zijn gebleven, maar had liever nog een extra spits aan zijn selectie toegevoegd.

"Het enige wat niet gelukt is, is het halen van een 9. Daar hadden we wel op ingezet, het is alleen niet haalbaar gebleken", zegt Ten Hag in gesprek met Ajax TV. "We zochten topkwaliteit. Een speler die op het allerhoogste niveau al wat heeft laten zien."

Ajax zou afgelopen zomer hebben geprobeerd Luis Suárez van FC Barcelona over te nemen, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte al snel duidelijk dat de 33-jarige Uruguayaan waarschijnlijk niet zou terugkeren naar Amsterdam. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij Atlético Madrid.

"Ik ga geen namen noemen, maar je moet wel in die categorie zoeken", zei Ten Hag over Suárez en de zoektocht naar een spits. "Betere opties dan die hier lopen, hebben we niet kunnen vinden. Als je wat binnenhaalt, dan moet het echt beter zijn."

De spitspositie is nog altijd onderwerp van discussie bij Ajax. Ten Hag koos in de eerste wedstrijden met Zakaria Labyad voor een aanvallende middenvelder in de punt van de voorhoede, maar met aanvallers Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré heeft hij nog drie spelers die op deze positie kunnen spelen.

Luis Suárez werd in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar koos voor Atlético Madrid. (Foto: ANP)

Ten Hag heeft begrip voor opmerking van Overmars

Hoewel Labyad tot dusver alle Eredivisie-wedstrijden dit seizoen speelde, maakte hij nog geen onuitwisbare indruk. De middenvelder zal volgens Ten Hag ook niet alles spelen. "We kijken ook wat een wedstrijd nodig heeft. We hebben een aantal verschillende types. Tadic zal iets anders in de spits brengen dan een Labyad of Traoré."

Naast het uitblijven van een nieuwe spits zag Ten Hag met Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Joël Veltman en Sergiño Dest vier spelers vertrekken die vorig seizoen konden rekenen op een basisplaats. Hij vindt het dan ook niet gek dat Overmars onlangs uitsprak dat Ajax dit seizoen misschien moet gaan zien als een tussenjaar.

"We zijn 60 procent van onze selectie kwijtgeraakt. Het is onmogelijk om de spelers in hele korte tijd te vervangen en de selectie weer als een geoliede machine te laten fungeren. Maar zo kan ik niet denken. Dat zou ook overslaan op mijn spelers. Wij moeten uitstralen dat we iedere wedstrijd willen winnen", aldus Ten Hag.

Ajax staat na vier speelronden met negen punten op de vijfde plek in de Eredivisie. De Amsterdammers spelen zondag een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap om 14.30 uur), drie dagen voor het Champions League-duel met Liverpool.

