De KNVB maakt zich grote zorgen om de financiële situatie van veel amateurclubs. Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat contactsporten voor volwassenen op amateurbasis voorlopig verboden zijn. Jongeren tot en met zeventien jaar mogen nog wel voetballen, maar niet in competitieverband.

"Amateurverenigingen zijn geen vetpot", meldt de KNVB in een eerste reactie. "Nu moeten zij het nog langer stellen zonder een groot deel van hun inkomsten, want drie weken geleden moesten de kantines al dicht. Hoe lang kunnen zij deze financiële klappen nog incasseren?"

Daarnaast vreest de bond dat veel van de 400.000 vrijwilligers hun plezier verliezen vanwege de opnieuw aangescherpte maatregelen. "Op hen wordt opnieuw een enorm beroep gedaan om alles op hun club om te gooien. Hoelang blijven zij dit nog leuk vinden om te doen?"

Verder spreekt de bond de vrees uit dat veel spelers zich niet meer kunnen opladen voor de sport nu de competitie is stilgelegd. In maart werd het vorige seizoen al beëindigd wegens de coronacrisis.

KNVB heeft begrip voor maatregelen

Toch meldt de KNVB dat het begrip heeft voor de dinsdagavond aangekondigde 'gedeeltelijke lockdown'. "Ook wij zien de sterk gestegen coronacijfers en snappen de noodzaak van maatregelen."

De KNVB hoopt dat alle 1,2 miljoen leden zich aan de coronaregels houden. "Een pauze van twee weken is voor de competities te overbruggen. Maar als dit veel langer gaat duren, dan kunnen de negatieve gevolgen voor het sportieve en sociale netwerk dat amateurvoetbal heet wel eens structureel worden."

Het profvoetbal in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gaat vooralsnog door naar het voorbeeld van de voorbije weken. Spelers, staf en andere mensen in de bubbel worden regelmatig getest, waardoor de kans op een besmettingshaard kleiner is.

Woensdagochtend gaan de KNVB en alle overige sportbonden en NOC*NSF met elkaar in overleg om de maatregelen per sport verder uit te werken.