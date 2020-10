Jong Oranje heeft zich dinsdag voor het EK van 2021 geplaatst. Op Cyprus won de ploeg van de invallende bondscoach Marcel Groninger ook zijn achtste kwalificatieduel. Het werd liefst 0-7 tegen Jong Cyprus.

Jong Oranje leidde bij rust met 0-1 dankzij een fraaie treffer van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch. Na de pauze scoorde zijn clubgenoot en basisdebutant Jürgen Ekkelenkamp tweemaal.

Man van de wedstrijd werd echter Kaj Sierhuis. De spits van Stade Reims scoorde driemaal, waaronder één keer vanuit een strafschop.

Sierhuis stond in de punt van de aanval in plaats van Myron Boadu. De aanvaller van AZ was disciplinair gestraft door Groninger, die de met het coronavirus besmette bondscoach Erwin van de Looi verving. Boadu mocht nog wel invallen en maakte kort voor tijd de 6-0.

Jong Oranje speelt nog twee kwalificatieduels

In de laatste twee EK-kwalificatieduels speelt Jong Oranje thuis tegen Jong Belarus en uit tegen de enig overgebleven concurrent Jong Portugal.

De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië, net als de beste vijf nummers twee van de negen poules.

Jong Portugal kan Jong Oranje nog van groepswinst houden, maar door de zege op Cyprus en de resultaten in andere poules is Jong Oranje sowieso een van de beste nummers twee.