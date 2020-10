De Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden ondanks de verscherpte coronamaatregelen niet stilgelegd. Topsporters kunnen blijven trainen tijdens de gedeeltelijke lockdown die dinsdag werd afgekondigd.

Premier Mark Rutte kondigde op een persconferentie aan dat alle competities in de amateursport de komende tijd worden stilgelegd, maar dat het profvoetbal op dezelfde voet verder kan. Dit betekent dat er wedstrijden gespeeld kunnen worden, maar dat publiek niet welkom is.

Aan het begin van de competitie werd nog een beperkt aantal toeschouwers toegelaten bij wedstrijden in het betaald voetbal. Het kabinet besloot eind september toch alle supporters minstens drie weken lang te weren en die periode wordt dus verlengd.

Het doorgaan van het profvoetbal is een opsteker voor de clubs, die door het gebrek aan supporters al veel inkomsten mislopen. Vorig seizoen konden de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet afgemaakt worden als gevolg van de coronacrisis.

Het is niet duidelijk wat de nieuwe maatregelen van het kabinet betekenen voor de TOTO KNVB Beker. Er zijn nog meerdere amateurclubs actief in het bekertoernooi, maar die mogen vanwege de gedeeltelijke lockdown voorlopig geen duels spelen.

Topsporters kunnen blijven trainen

Net als de profvoetballers worden individuele topatleten in andere sporten niet geraakt door de beperkingen. "Topsporters kunnen op Papendal en andere locaties blijven trainen", zei Rutte daarover tijdens zijn persconferentie. Tijdens de zogenoemde 'intelligente lockdown' in het voorjaar waren sportfaciliteiten voor topsporters nog gesloten.

Het lijkt er wel op dat de topcompetities in teamsporten als hockey, basketbal, volleybal en handbal stil komen te liggen. Voor sporters vanaf achttien jaar geldt namelijk dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

"Een partijtje tennis kan dus, als je maar niet gaat dubbelen", benadrukte Rutte. Sportkoepel NOC*NSF gaat woensdagochtend nog met alle sportbonden in overleg over alle details en consequenties voor de verschillende sporten.

De verscherpte maatregelen van het kabinet gaan woensdag om 22.00 uur in. Na twee weken worden de maatregelen geëvalueerd.