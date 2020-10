Ondanks de instorting van een deel van het dak van het AFAS Stadion en de coronacrisis heeft AZ in het seizoen 2019/2020 zwarte cijfers geschreven. De club uit Alkmaar boekte een nettowinst van 5,6 miljoen euro.

Dat is wel een kleine daling ten opzichte van een seizoen eerder, toen AZ nog 8 miljoen euro winst maakte. De nettowinst is toegevoegd aan het eigen vermogen, dat nu 38,8 miljoen euro bedraagt.

"Door zowel de dakschade als het coronavirus en de hiermee samenhangende compensatieregelingen zijn de reguliere opbrengsten uit wedstrijdbaten, sponsoring en horeca fors lager dan in een normaal seizoen", schrijft AZ bij het jaarverslag (pdf). AZ was verzekerd voor de schade aan het dak.

De club moest vanwege het ingestorte dak bijna al zijn thuiswedstrijden voor de winterstop in het stadion van ADO Den Haag spelen. Door de coronacrisis kon AZ de laatste negen duels van het seizoen niet spelen, waardoor het ruim 3 miljoen euro aan inkomsten misliep.

AZ zag zijn netto-omzet (exclusief transfers) met 5,3 miljoen stijgen naar 30,8 miljoen euro. Daar staat tegenover dat de kosten van de club harder stegen.

Op de transfermarkt boekte AZ een winst van 13,3 miljoen euro. Een seizoen eerder was dat nog 24,4 miljoen. De transfer van Oussama Idrissi voor 12 miljoen naar Sevilla viel buiten het boekjaar 2019/2020 en is niet meegenomen in de jaarcijfers.

AZ verwacht dit seizoen verlies te maken

Desondanks spreekt AZ nu al de verwachting uit dat het in het seizoen 2020/2021 een negatief financieel resultaat zal boeken, mede vanwege de coronacrisis en de gevolgen van de dakschade. Dat kan de club opvangen met de financiële buffer die ze de afgelopen jaren opbouwde.

De ploeg van trainer Arne Slot is in het nieuwe seizoen met drie gelijke spelen moeizaam aan de Eredivisie begonnen. Bovendien werd ze uitgeschakeld in de voorrondes van de lucratieve Champions League, waardoor AZ de komende maanden actief is in de groepsfase van de Europa League.

