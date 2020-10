Jill Roord, Anouk Dekker en Loes Geurts zijn vanwege blessures niet opgenomen in de 24-koppige selectie van de Oranjevrouwen voor de EK-kwalificatieduels met Estland en Kosovo van eind deze maand. De inzetbaarheid van Sari van Veenendaal is onzeker.

Roord, die dit seizoen van grote waarde is voor Arsenal, kampt met een knieblessure. Montpellier-verdediger Dekker heeft last van een kwetsuur aan haar bovenbeen en is ook niet fit genoeg voor de duels met Estland (23 oktober) en Kosovo (27 oktober).

Van Veenendaal zit op papier wel bij de selectie, maar kampt met een heupblessure en kan sowieso niet meedoen tegen Estland. De dertigjarige keeper van PSV wordt voor het treffen met Kosovo mogelijk alsnog bij de groep gehaald als ze fit genoeg blijkt.

Bondscoach Sarina Wiegman heeft door de afwezigheid van Van Veenendaal en Geurts, die met een hersenschudding kampt, voor de zekerheid de twintigjarige Moon Pondes (PEC Zwolle) als vierde keeper geselecteerd. Pondes zat nog nooit eerder bij de selectie.

De Oranjevrouwen spelen op vrijdag 23 oktober om 19.30 uur in Groningen tegen Estland. Vier dagen later wacht de vicewereldkampioen in het Fadil Vokkri-stadion in Pristina het EK-kwalificatieduel met Kosovo (aftrap 19.00 uur).

De ploeg van Wiegman is na zeven wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies in groep A, waar verder ook Rusland, Slovenië en Turkije deel van uitmaken. Nederland moet tegen Estland en Kosovo in totaal minstens drie punten pakken om deelname aan het EK 2022 veilig te stellen. Estland maakt al geen kans meer op het eindtoernooi.

Volledige selectie Oranjevrouwen: Lineth Beerensteyn, Merel van Dongen, Daniëlle van de Donk, Kika van Es, Sisca Folkertsma, Stefanie van der Gragt, Jackie Groenen, Renate Jansen, Dominique Janssen, Inessa Kaagman, Danique Kerkdijk, Lize Kop, Barbara Lorsheyd, Lieke Martens, Vivianne Miedema, Aniek Nouwen, Victoria Pelova, Moon Pondes, Shanice van de Sanden, Katja Snoeijs, Sherida Spitse, Sari van Veenendaal, Ashleigh Weerden en Lynn Wilms.