Bondscoach Frank de Boer voelt na twee duels als bondscoach al druk van de buitenwereld. Oranje neemt het woensdag vanaf 20.45 uur tegen Italië op in het kader van de Nations League.

"Natuurlijk voel ik de druk. Als je bondscoach van het Nederlands elftal bent, dan heb je altijd met die druk te maken", zei De Boer dinsdag op een persconferentie in Bergamo voor het duel met Italië.

In de eerste twee duels onder de opvolger van Ronald Koeman wist Oranje niet te scoren. Na een 0-1-oefennederlaag tegen Mexico, werd er zondag met 0-0 gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Niet alleen vanwege het resultaat, maar ook vanwege het vertoonde spel kreeg De Boer direct kritiek.

"We denken in Nederland altijd dat we wel even over een tegenstander heen lopen, maar dat is echt niet het geval", zei de bondscoach. "Bosnië heeft ook tegen Italië bewezen dat je niet zomaar van ze wint."

Toch had Oranje van de Bosniërs kunnen winnen, benadrukte De Boer. "We kregen vijf goede kansen, dan moet je gewoon scoren. Als Ryan Babel of Frenkie de Jong hem op het einde erin schiet, dan zitten we hier vandaag met een heel ander gevoel."

De Boer wees erop dat er nog niets verloren is in de Nations League, waarin Oranje halverwege een punt achterstand heeft op koploper Italië. "De groep ligt nog wijd open. Als we een goed resultaat halen tegen Italië, dan hebben we nog volop kans. Dus ja, de druk staat erop."

Stand in groep A Nations League 1. Italië 3-5 (+1)

2. Nederland 3-4 (-)

3. Polen 3-4 (-)

4. Bosnië en Herzegovina 3-2 (-1)

De Boer trainde op twee scenario's

Vorige maand verloor Oranje onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges terecht met 0-1 van de Italianen. In dat thuisduel had Oranje veel moeite met de diepgaande spelers van de tegenstander. "Het is duidelijk dat het morgen anders moet", zei De Boer.

"We moeten ervoor zorgen dat we nu wel controle over de wedstrijd krijgen. Vandaag hebben we op twee scenario's getraind om hun tactiek te bestrijden."

De Boer laat het van de spelers afhangen met welke tactiek er woensdag gespeeld wordt. "Ik kan het wel bedenken, maar zij moeten het uitvoeren. Dus als zij zich niet lekker voelen bij scenario A, dan beginnen we met scenario B. En als dat onverhoopt niet zou werken in de wedstrijd, dan kun je heel makkelijk naar het andere scenario switchen."

Oranje trainde dinsdag in Milaan met een volledig fitte selectie. Woensdag is Marten de Roon geschorst. Daardoor zal Teun Koopmeiners of Donny van de Beek het middenveld vormen met vaste krachten Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong.

"Teun heeft het tegen Mexico redelijk tot goed gedaan", zei De Boer. "Donny is redelijk offensief ingesteld, daar zou je ook voor kunnen kiezen."

