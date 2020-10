Cristiano Ronaldo is positief getest op het coronavirus. De Portugese voetbalbond meldt dinsdag dat de superster van Juventus geen klachten heeft. Bij IJsland mist de hele technische staf het duel met België, omdat die in quarantaine moet.

De 35-jarige Ronaldo zit in isolatie en zal woensdagavond niet meedoen in de Nations League-wedstrijd van Portugal tegen Zweden.

De andere internationals van Portugal zijn dinsdagochtend opnieuw getest; die uitslagen waren allemaal negatief. Ze mochten daardoor 's middags gewoon trainen en zijn woensdag beschikbaar voor het duel met Zweden (20.45 uur in Estádio José Alvalade in Lissabon).

Ronaldo speelde afgelopen zondag in de Nations League-wedstrijd op bezoek bij Frankrijk (0-0) nog zijn 167e interland. Vorige week woensdag deed de topscorer aller tijden van Portugal (101 goals) 73 minuten mee in het oefenduel met Spanje (0-0).

Juventus vervolgt de Serie A zaterdag met een uitwedstrijd tegen Crotone en begint de Champions League volgende week dinsdag met een bezoek aan Dynamo Kiev. Het is nog onduidelijk of Ronaldo ook die duels moet missen.

65 Bondscoach over besmetting Ronaldo: 'Hij zei dat hij wilde spelen'

Volledige staf IJsland in quarantaine

IJsland kan woensdag bij de thuiswedstrijd tegen België niet beschikken over bondscoach Erik Hamrén en de volledige technische staf. Zij zijn in contact geweest met een bondsmedewerker die positief testte op het coronavirus en moeten uit voorzorg in quarantaine.

De spelers van IJsland zijn niet in contact geweest met de bondsmedewerker, waardoor de interland tussen IJsland en België gewoon door lijkt te kunnen gaan.

