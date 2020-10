Frank de Boer hoopt woensdag aan een pijnlijke serie statistieken te ontkomen tijdens de Nations League-wedstrijd in en tegen Italië. Er dreigen bittere cijfers voor de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal.

De Boer begon zijn periode bij Oranje teleurstellend met een 0-1-nederlaag tegen Mexico en een 0-0-gelijkspel bij Bosnië en Herzegovina en kan de derde bondscoach zonder winst in zijn eerste drie wedstrijden worden.

Tot dusver kenden alleen Bill Townley - hij begon in 1924 met twee gelijke spelen en een verliespartij - en Dick Advocaat (een gelijkspel en twee nederlagen in 1992) zo'n belabberde start als bondscoach van Oranje.

Gezien de historie is de kans groot dat De Boer zich in het rijtje met Townley en Advocaat schaart. Nederland won namelijk slechts drie van de 22 confrontaties met Italië en zegevierde nog nooit op Italiaanse bodem.

Als Nederland ook nog eens zonder doelpunt blijft tegen de viervoudig wereldkampioen, dan is De Boer bovendien de eerste Oranje-bondscoach die zijn ploeg niet ziet scoren in zijn eerste drie wedstrijden.

Oranje beleefde twee teleurstellende interlands onder leiding van Frank de Boer. (Foto: Pro Shots)

Langste doelpuntloze reeks ooit voor Oranje?

Een resultaat zonder treffer zou ook betekenen dat Nederland, dat voorafgaand aan het tijdperk-De Boer ook niet scoorde in de eerdere ontmoeting met Italië (0-1), voor het eerst in vier opeenvolgende interlands droog blijft staan.

Het gebeurde pas vier keer dat Oranje drie wedstrijden lang op een treffer wachtte. De laatste keer was in 2009 onder Bert van Marwijk, toen oefenduels met Australië, Italië en Paraguay allemaal in 0-0 eindigden.

In de jacht op doelpunten kan De Boer in Italië wel weer beschikken over Memphis Depay, die terug is van een schorsing. De aanvaller was in zijn laatste 21 interlands betrokken bij 22 goals, al staat hij wel vier duels droog in het shirt van Oranje.

Italië-Nederland begint woensdag om 20.45 uur in Stadio Atleti Azzurri d'Italia, het stadion van Atalanta. Op hetzelfde tijdstip is de aftrap bij Polen-Bosnië en Herzegovina, de andere wedstrijd in poule A van de Nations League.

