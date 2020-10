Een plan van Liverpool en Manchester United om de Premier League stevig te hervormen en topclubs meer macht te geven, houdt de gemoederen in Engeland al dagen bezig. Britse media spreken zelfs van een "burgeroorlog" in het Engelse voetbal.

Zelfs de Britse premier sprak maandag zijn zorgen over de uitgelekte plannen uit. "Dit is precies het soort achterkamertjespolitiek dat het vertrouwen in het voetbalbestuur ondermijnt", zei de woordvoerder van Boris Johnson. "We roepen de Premier League op om samen te blijven werken om een oplossing te vinden die goed is voor de hele voetbalfamilie."

'Project Big Picture', zoals de plannen voor de mogelijk grootste verandering in het Engelse voetbal sinds de oprichting van de Premier League in 1992 zijn gedoopt, zou de macht verleggen naar de topclubs Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea en Tottenham Hotspur.

Momenteel hebben alle twintig Premier League-clubs één stem en moeten belangrijke voorstellen worden aangenomen met een meerderheid van veertien stemmen. Op basis van de plannen zou dat veranderen in een meerderheid van zes van de negen clubs die het langst in de Premier League spelen. Dat zou betekenen dat de zes grootste clubs, ook wel de 'Big Six' genoemd, alle macht in handen krijgen.

"De 'Big Six' gebruiken de coronacrisis voor een greep naar de macht", zei een anonieme West Ham United-official dinsdag tegen de BBC. "Als deze plannen doorgaan, dan zullen ze die macht meer en meer voor hun eigen belangen gebruiken."

Voorzitter Rick Parry van de English Football League (EFL), de organisatie van de profcompetities onder de Premier League, ontkende eerder bij de BBC dat het de topclubs alleen om geld en macht gaat. "Als dat zo zou zijn, waarom zouden de topclubs dan 25 procent van de tv-gelden aan de EFL willen geven?", aldus Parry. "Ze geven om de voetbalpiramide en dit is een goed plan voor het complete Engelse profvoetbal."

Voorstellen 'Project Big Picture' Premier League van 20 naar 18 clubs, andere profcompetities houden 24 clubs.

Alleen de onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks uit de Premier League. De nummer zestien doet mee aan de play-offs.

De League Cup en de Engelse Supercup worden afgeschaft.

Eenmalig 250 miljoen pond en jaarlijks 25 procent van de tv-gelden van de Premier League naar de lagere profcompetities.

Een eenmalige betaling van 100 miljoen pond van de Premier League aan de FA.

Clubs krijgen niet langer drie jaar lang extra geld als ze degraderen uit de Premier League.

De negen clubs die het langst in de Premier League spelen, krijgen speciale rechten bij het stemmen over belangrijke onderwerpen.

Financieel geplaagde clubs zijn blij met plannen

De (Amerikaanse) eigenaars van Liverpool en Manchester United werken samen met de EFL en voormalig Premier League- en Liverpool-directeur Parry al een jaar of drie aan 'Project Big Picture'. Afgelopen zondag lekten de voorstellen uit via de krant The Telegraph.

Naast de verandering van de stemstructuur wordt voorgesteld het aantal clubs in de Premier League te verminderen van twintig naar achttien, om de derde degradant play-offs te laten spelen, om de League Cup en Engelse Supercup te schrappen en om eenmalig 250 miljoen pond (276 miljoen euro) en jaarlijks 25 procent (in plaats van 4 procent) van de tv-gelden te betalen aan de EFL.

Voor clubs uit het Championship en vooral de League One en League Two zou dat laatste deel van de plannen een groot geschenk zijn, aangezien de coronacrisis tot grote financiële problemen leidt. Voorzitter Dale Vince van League Two-club Forest Green Rovers sprak al van een "zeer goed pakket aan veranderingen".

Niet alleen de politiek, maar ook de Premier League reageerde zeer geschrokken en uitgesproken negatief. "Wij vinden dat een flink deel van de plannen een negatieve impact op het Engelse voetbal zou hebben en zijn teleurgesteld dat Rick Parry de voorstellen steunt", verklaarde de organisatie achter de rijkste voetbalcompetitie ter wereld.

De Premier League-clubs en de Engelse voetbalbond FA zwijgen voorlopig in het openbaar. Duidelijk is wel dat stelling is genomen en dat er flink gemasseerd zal moeten worden om de partijen weer op één lijn te krijgen. De FA, die een gouden aandeel in de Premier League heeft en alle grote veranderingen kan blokkeren, zal het onderwerp donderdag in een al geplande vergadering bespreken en de Premier League-clubs komen waarschijnlijk woensdag of donderdag bij elkaar.

De nieuwe plannen veroorzaken flink wat ruzie in de Premier League. (Foto: Pro Shots)