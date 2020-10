Helmond Sport heeft maandagavond zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wil Boessen won met 1-2 van FC Den Bosch.

Na een matige eerste helft vielen er na rust in een tijdsbestek van tien minuten drie doelpunten. Helmond Sport kwam in de 53e minuut op voorsprong via Arno Van Keilegom en Karim Loukili maakte er vlak daarna 0-2 van.

Jizz Hornkamp kopte in de 63e minuut de aansluitingstreffer binnen in Stadion De Vliert. Den Bosch werd daarna wel sterker en kreeg in blessuretijd nog een grote kans via Don Bolsius, maar de invaller stuitte op doelman Stijn van Gassel en kon de eerste thuisnederlaag van zijn ploeg dit seizoen niet meer voorkomen.

Voor Helmond Sport is het pas de eerste zege sinds 29 augustus, toen TOP Oss met 1-2 werd verslagen. De Brabanders wonnen daarna niet van NAC Breda (0-2), FC Eindhoven (0-0), FC Volendam (0-1), Almere City (2-0) en SC Cambuur (1-5).

FC Den Bosch incasseerde na de 6-1-nederlaag tegen Telstar van vorige week een nieuwe tegenvaller en blijft met zes punten in de onderste regionen hangen. Helmond Sport heeft een punt meer, maar ook een duel meer gespeeld dan de provinciegenoot.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie