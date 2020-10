Watford heeft maandag het contract van Daryl Janmaat ontbonden. De rechtsback kwam door een knieblessure al bijna een jaar niet meer in actie voor de club uit het Championship.

De 31-jarige Janmaat speelde sinds de zomer van 2016 voor Watford, dat hem destijds overnam van Newcastle United. In vier seizoenen kwam hij tot 85 officiële wedstrijden voor 'The Hornets', die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerden.

Eind november 2019 liep Janmaat een zware knieblessure op en sindsdien speelde hij geen wedstrijd meer. Zijn contract bij Watford liep nog door tot medio 2022, maar de Nederlander kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

"Ik kijk terug op een mooie tijd bij Watford, maar dit was de juiste beslissing", zegt Janmaat op de site van zijn management. "Ik ben in juli 31 jaar oud geworden, een leeftijd waarop je nog prima een aantal jaren mee kunt op het hoogste niveau."

Janmaat, die in de laatste fase van zijn revalidatie zit, begon zijn loopbaan in 2007 bij ADO Den Haag. De vleugelverdediger speelde later ook voor sc Heerenveen (2008-2012) en Feyenoord (2012-2014), voor hij in de zomer van 2014 naar Newcastle United verkaste.

In juni van dat jaar deed Janmaat vijf wedstrijden mee op het WK, waarmee hij een bijdrage leverde aan de verdienstelijke derde plek van het Nederlands elftal in Brazilië. Janmaat speelde in zijn loopbaan tot dusver 34 wedstrijden voor Oranje.