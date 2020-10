Johan Neeskens, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf en Ruud Gullit mogen hopen op een plek in het beste elftal aller tijden, zo heeft het Franse tijdschrift France Football maandagavond bekendgemaakt.

In de categorie controlerende middenvelders zijn naast Neeskens, Seedorf en Rijkaard onder anderen Sergio Busquets, Josep Guardiola, Andrea Pirlo, Xavi en Xabi Alonso genomineerd. Er zijn in totaal twintig kanshebbers en er worden maar twee spelers opgenomen in het beste elftal ooit.

Bij de aanvallende middenvelders is Ruud Gullit de enige genomineerde Nederlander. De oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en AC Milan heeft met onder anderen Diego Maradona, Andrés Iniesta, Zinédine Zidane, Michel Platini en Bobby Charlton geduchte concurrentie.

Vorige week werden als eerst de genomineerde keepers en verdedigers bekendgemaakt. Met Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman en Ruud Krol maakten al vier Nederlanders kans op een plek in de 3-4-3-opstelling. Volgende week wordt duidelijk welke aanvallers (rechtsbuitens, linksbuitens en spitsen) genomineerd zijn.

Normaal gesproken reikt France Football in december de Gouden Bal uit aan de beste speler van het jaar. Het tijdschrift is echter van mening dat er door de coronacrisis geen representatief beeld van de beste voetballers van 2020 kan worden geschetst en besloot daarom om eenmalig deze verkiezing in het leven te roepen.

De genomineerden zijn bepaald door France Football, maar de winnaars worden gekozen door in totaal 170 journalisten, en ook fans kunnen stemmen. Het beste elftal aller tijden wordt in december onthuld.