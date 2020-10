De KNVB heeft maandag tientallen wijzigingen doorgevoerd in het Eredivisie-schema tot 1 januari 2021. Ajax, AZ, Feyenoord en PSV hadden een verzoek om veranderingen ingediend, zodat ze zich de komende maanden beter kunnen voorbereiden op hun Europese duels.

Sinds 2018 mogen Nederlandse deelnemers aan de Champions League of Europa League vragen om verschuivingen van hun Eredivisie-wedstrijden. Het idee is dat de clubs daardoor beter kunnen presteren in Europa.

Ajax (Champions League), AZ, Feyenoord en PSV (Europa League) spelen volgende week hun eerste van zes groepswedstrijden in Europa. De clubs legden de afgelopen weken allemaal een verzoek tot verandering van speeldata of -tijden neer bij de KNVB.

In totaal heeft de bond negentien Eredivisie-duels een nieuwe speeldag gegeven en 22 een nieuw tijdstip op dezelfde dag.

Komend weekend gaat de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen van zaterdagavond naar zondagmiddag (14.30 uur). De Amsterdammers beginnen de Champions League volgende week woensdag thuis tegen Liverpool.

Voor Heracles Almelo-RKC Waalwijk (zaterdag om 18.45 uur), AZ-VVV-Venlo (zaterdag om 20.00 uur), Willem II-FC Twente (zaterdag om 21.00 uur) en FC Emmen-Fortuna Sittard (zondag om 20.00 uur) is een nieuw tijdstip gevonden.

Programma speelronde 5 Eredivisie Zaterdag, 18.45 uur: Heracles Almelo-RKC Waalwijk

Zaterdag, 20.00 uur: AZ-VVV-Venlo

Zaterdag, 21.00 uur: Willem II-FC Twente

Zondag, 12.15 uur: Feyenoord-Sparta Rotterdam

Zondag, 14.30 uur: Ajax-sc Heerenveen

Zondag, 14.30 uur: ADO Den Haag-Vitesse

Zondag, 16.45 uur: FC Groningen-FC Utrecht

Zondag, 16.45 uur: PEC Zwolle-PSV

Zondag, 20.00 uur: FC Emmen-Fortuna Sittard

Topclubs zullen nooit meer tegelijk spelen

De KNVB heeft ook besloten dat Ajax, AZ, Feyenoord en PSV dit seizoen nooit tegelijk zullen spelen in de Eredivisie. Deze voor tv-zender FOX Sports gunstige regel gold voorheen alleen voor Ajax, Feyenoord en PSV.

Ook in de Keuken Kampioen Divisie zijn maandag veel wedstrijden verschoven. De clubs willen in verband met de tv-uitzending zoveel mogelijk duels op verschillende tijdstippen spelen nu er geen publiek in de stadions mag zijn.

Bekijk het programma en de stand van de Eredivisie