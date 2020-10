Jannick van der Laan heeft maandag mooi nieuws gekregen van de KNVB. De pas 25-jarige scheidsrechter mag zaterdag bij het duel Heracles Almelo-RKC Waalwijk debuteren in de Eredivisie.

Van der Laan floot aan het begin van dit seizoen met TOP Oss-Helmond Sport (1-2) zijn eerste duel in het betaald voetbal.

Inmiddels staat de teller voor de arbiter uit Cuijk op vier Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. Afgelopen weekend leidde hij onder toeziend oog van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond de KKD-topper Almere City FC-Roda JC (2-1).

Serdar Gözübüyük blijft de jongste scheidsrechter ooit in de Eredivisie. De geboren Haarlemmer was 24 toen hij in mei 2010 zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau floot.

De Eredivisie gaat dit weekend verder na een pauze van bijna twee weken door de interlandbreak. De KNVB stelde Björn Kuipers aan voor Ajax-sc Heerenveen van zondag, Kevin Blom is de leidsman bij de Rotterdamse derby Feyenoord-Sparta en Danny Makkelie fluit PEC Zwolle-PSV.

