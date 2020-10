De Nederlandse kranten zijn het erover eens dat de nieuwe bondscoach Frank de Boer voorlopig allesbehalve overtuigt bij Oranje. Na de oefennederlaag tegen Mexico (0-1) volgde zondag een zeer teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League.

"Het Nederlands elftal moet de komende duels in de Nations League laten zien dat de finaleplaats van vorig jaar en de redelijk soepele plaatsing voor het EK geen positieve uitschieters zijn geweest", is de conclusie van De Telegraaf.

"In het Bilino Polje-stadion deed het spel van de ploeg van bondscoach Frank de Boer - behoudens het laatste kwartier - pijn aan de ogen en was Oranje een even grijze muis als voor de komst van Ronald Koeman in februari 2018."

Ook het AD concludeert dat Oranje absoluut niet overtuigde in Bosnië. "Je zag amper terug dat dit Oranje al 2,5 jaar bezig is als team. Bij Bosnië, daar was het gisteravond logisch dat spelers elkaar regelmatig niet begrepen. Hun bondscoach had een elftal in elkaar geknutseld dat nooit eerder in deze samenstelling aantrad", aldus het dagblad, dat wel een kanttekening plaatst.

"Deze 0-0 in Bosnië verschilde nauwelijks van de 0-0 uit bij Noord-Ierland in de laatste uitwedstrijd onder Koeman. Of de partij daarvoor in Belarus, toen Oranje in een slechte tweede helft nog bijna een 2-0-voorsprong verspeelde. Een stijgende lijn is er al langer niet meer."

De spelers van het Nederlands elftal druipen af na het teleurstellende 0-0-gelijkspel in Bosnië en Herzegovina. (Foto: Pro Shots)

'Het breien van Frank de Boer is terug'

Volgens de Volkskrant deed De Boer zijn bedenkelijke reputatie als coach eer aan. "Het was een uitputtingsslag, de zondagse avondwedstrijd van Oranje. Om naar te kijken, welteverstaan. Het Nederlands elftal strompelde in Zenica naar een opvoering van vijf kwartier afzichtelijkheid en een kwartiertje troost", schrijft de krant.

"De stroperigheid, de machteloosheid, het balverlies, de tempoloosheid, het gebrek aan een individuele actie. Het breien van Frank de Boer is terug. Het is alleen geen net werkje dat ontstaat, maar een broddelwerk van voortdurend vallende steken."

Trouw schrijft over De Boer: "Hij heeft blijkbaar (nog) niet de juiste snaar geraakt om bij deze spelers vuur te doen oplaaien voor zo'n wedstrijd. Duels werden te gezapig aangegaan en onderling ontbrak opnieuw het corrigerend vermogen dat De Boer toch had willen bevorderen."

"Flegmatiek bleef het Nederlands elftal voortploegen langs voorspelbare lijnen, met heel veel breedte en heel weinig diepte in het spel, wat herinneringen opriep aan het risicoloze voetbal van Ajax destijds onder De Boer."

