De KNVB is niet bevreesd dat het kabinet als onderdeel van eventuele strengere coronamaatregelen het betaald voetbal in Nederland tijdelijk zal stopzetten.

"Het zou volstrekt onbegrijpelijk en ongeloofwaardig zijn als we niet zouden voetballen", aldus directeur betaald voetbal Eric Gudde zondagavond in het tv-programma Studio Voetbal.

Door de flinke stijging van het aantal positieve coronatests in Nederland werd eind september al door het kabinet besloten dat er zeker drie weken geen publiek aanwezig mocht zijn bij sportwedstrijden, zowel bij de amateurs als op professioneel niveau.

Omdat het coronavirus nog steeds om zich heen grijpt, wordt er zelfs gesproken over een mogelijke lockdown, waarbij alles net zoals in maart volledig wordt stilgelegd.

"Dat de besmettingen oplopen, en dat er harde maatregelen moeten volgen, is duidelijk. Maar dan moet je wel de vinger op de zere plek leggen, en dat is zeker niet het voetbal", zei Gudde.

Vanwege de coronamaatregelen was er eerder slechts beperkt publiek welkom bij voetbalwedstrijden. (Foto: Pro Shots)

'Moet tenminste zonder publiek gespeeld kunnen worden'

De KNVB-directeur wees erop dat er in de afgelopen speelronde in de Eredivisie zonder publiek werd gespeeld, en dat er ook "ongelofelijk veel goed is gegaan" in de speelronden daarvoor, toen er beperkt publiek welkom was.

"In mijn ogen moet je tenminste zonder publiek kunnen spelen, maar er moet ook een perspectief zijn voor de hele evenementenbranche als de dalende lijn weer wordt ingezet."

Gudde stelde dat de KNVB nauw contact heeft met het kabinet en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar nog geen aanwijzingen te hebben dat het betaalde voetbal zich zorgen hoeft te maken over nieuwe maatregelen.

Vanwege het interlandvoetbal waren er afgelopen weekend geen wedstrijden in de Eredivisie. Komende zaterdag staat met Ajax-sc Heerenveen de hervatting van de competitie op het programma.