Bij bondscoach Dusan Bajevic van Bosnië en Herzegovina overheerst de trots na het gelijkspel van zijn ploeg tegen het Nederlands elftal in de Nations League. Het Balkanland hield Oranje in Zenica op 0-0.

"Allereerst wil ik de spelers feliciteren met hun geweldige strijdlust en de wedstrijd die ze hebben gespeeld", zei Bajevic. "De supporters konden het misschien niet waarderen, maar we moesten op deze manier spelen tegen zo'n tegenstander."

Bosnië maakte het Nederland lastig door op de counter te loeren en slaagde er gedurende de eerste helft steeds vaker in om gevaar te stichten. Zo kreeg Milan Djuric de kans op een treffer en waren invaller Sead Kolasinac en Miralem Pjanic na rust dicht bij een doelpunt.

"Uiteindelijk hadden wij twee of drie grote kansen meer", vond Bajevic. "Hoewel zij in de slotfase ook nog hadden kunnen scoren. Dit punt kan veel waard zijn."

Onder anderen Sead Kolasinac maakte het de verdediging van Oranje soms lastig. (Foto: Pro Shots)

Pjanic: 'Moesten vergeten wat er in Grbavica is gebeurd'

Ook aanvoerder Pjanic blikte tevreden terug op de wedstrijd tegen Oranje, waarbij hij rekening hield met de gebeurtenissen van afgelopen donderdag. Toen verloor Bosnië in een play-off na strafschoppen van Noord-Ierland, waardoor de ploeg zich niet meer kan kwalificeren voor het EK.

"Tijdens de warming-up zei ik tegen de jongens dat we moesten vergeten wat er in Grbavica is gebeurd", doelde Pjanic op het duel met Noord-Ierland. "Vandaag speelden we een belangrijke wedstrijd tegen een goede tegenstander."

"We hebben goede kansen gehad en zij speelden ook niet slecht", vervolgde de middenvelder van FC Barcelona. "In de slotfase werden ze nog gevaarlijk toen ze de lange bal gingen spelen, maar we hielden stand. Het is een belangrijk punt."

Bosnië is met twee punten hekkensluiter in groep 1 van divisie A. De formatie van Bajevic gaat woensdag op bezoek bij Polen.

