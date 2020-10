Polen en Italië hebben in de Nations League door een onderling gelijkspel (0-0) niet kunnen profiteren van het puntenverlies van groepsgenoot Nederland tegen Bosnië en Herzegovina. Ook Frankrijk en Portugal bleven zondagavond steken op een doelpuntloos gelijkspel in divisie A.

Polen en Italië betraden in Gdansk het veld in de wetenschap dat Oranje eerder op de avond op bezoek bij Bosnië en Herzegovina op 0-0 was blijven steken. Vooral de bezoekers waren erop uit om het gat met Nederland te vergroten, maar dat lukte niet.

Met name in de eerste helft hadden de Italianen het betere van het spel. Federico Chiesa was het dichtst bij een doelpunt, maar het schot van de vleugelaanvaller vloog rakelings over de lat. Na rust vond onder anderen linksback Emerson Palmieri tot twee keer toe keeper Lukasz Fabianski op zijn weg.

Polen kon daar ondanks de terugkeer van topspits Robert Lewandowski aanvallend weinig tegenover zetten en zal niet ontevreden zijn met een punt.

Italië is nog wel koploper in groep 1, met vijf punten uit drie duels. Nederland en Polen volgen met elk vier punten, terwijl Bosnië en Herzegovina er twee heeft.

Tot op heden is er in de groep opvallend weinig gescoord. In zes wedstrijden vielen er pas zeven doelpunten te noteren. Alleen in het duel tussen Bosnië en Polen (1-2) viel meer dan één treffer.

Het duel tussen supersterren Kylian Mbappé (Frankrijk) en Cristiano Ronaldo (Portugal) kreeg geen winnaar. (Foto: Pro Shots)

Wereldkampioen en Europees kampioen in balans

Regerend wereldkampioen Frankrijk had eerder deze week nog Oekraïne met 7-1 verpulverd in een oefenwedstrijd, maar regerend Europees kampioen Portugal bleek in het Stade de France van een andere orde.

In de eerste helft was Portugal zelfs het dichtst bij de openingstreffer, maar Cristiano Ronaldo, Nélson Semedo en João Félix sprongen onzorgvuldig om met de kansen. Aan de andere kant was alleen Antoine Griezmann nog enigszins gevaarlijk met een rollertje.

Na rust waren beide landen vooral bezig om de wedstrijd niet te verliezen, al zag Portugal nog een goal van Pepe afgekeurd worden wegens buitenspel. Een enigszins bloedeloze 0-0 was daarom het logische gevolg.

Door het gelijkspel blijven Frankrijk en Portugal verwikkeld in een hevige strijd om de koppositie in groep 3 van divisie A. Beide landen hebben nu zeven punten uit drie wedstrijden, het doelsaldo van Nations League-titelverdediger Portugal is iets beter. Kroatië en Zweden volgen met respectievelijk drie en nul punten.

Een doelpunt van PSV'er Eran Zahavi bleek niet genoeg voor Israël. (Foto: Pro Shots)

PSV'er Zahavi scoort, maar verliest met Israël

In groep 2 van de A-divisie was Denemarken veel te sterk voor IJsland. De thuisploeg mocht nog blij zijn dat het 'slechts' 0-3 werd, mede door een goal van oud-Ajacied Christian Eriksen.

PSV-spits Eran Zahavi was in de B-divisie trefzeker namens Israël, maar daarmee kon hij niet voorkomen dat er met 1-2 werd verloren van Tsjechië. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic verloor met Servië in eigen huis met 0-1 van Hongarije.

In de C-divisie won het Griekenland van bondscoach John van 't Schip met basisspelers Vangelis Pavlidis (Willem II) en Pantelis Hatzidiakos (AZ) met 2-0 van Moldavië en was Slovenië met 0-1 de sterkste op bezoek bij Kosovo.

