Frank de Boer baalt er flink van dat Oranje zondag ook in de tweede wedstrijd onder zijn leiding niet kon overtuigen. De Nations League-wedstrijd in en tegen Bosnië en Herzegovina eindigde in 0-0.

Nederland was slordig in Zenica en creëerde lange tijd weinig. Pas in de slotfase van de tweede helft kwamen er wat kansen, maar het was te weinig om Bosnië te verslaan.

"Je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Dit gelijkspel kun je in eerste instantie mij aanrekenen, maar we moeten als ploeg ook in de spiegel kijken", zei De Boer bij de NOS.

"Als je vijf honderdprocentkansen krijgt, moet je er minimaal één maken. Dat is de wet van topvoetbal. Dat hebben we verzuimd en moet de volgende keer beter. Tegen een ploeg als Bosnië moet je in topvorm zijn, en dat waren we net niet."

In de eerste helft was de enige kans namens Oranje voor Stefan de Vrij. (Foto: Pro Shots)

'Was moeilijk om erdoorheen te komen'

Volgens De Boer, die woensdag tegen Mexico al een 0-1-oefennederlaag leed met Oranje, had het moeizame spel ook te maken met de defensieve tactiek van Bosnië en Herzegovina.

"Ze speelden heel gegroepeerd, het was moeilijk om erdoorheen te komen. We startten nog wel goed en met name de rechterkant was dreigend, maar we deden er niet genoeg mee", aldus de bondscoach, die voor een aanval met Donyell Malen, Luuk de Jong en Quincy Promes koos.

"Toen Steven Berghuis er in de tweede helft inkwam, kwam er meer schwung in het elftal en hebben we drie, vier grote kansen gecreëerd. Op dit niveau moet je die afmaken. Of Berghuis had moeten beginnen? Misschien wel, al vond ik mijn keuze te rechtvaardigen."

Woensdag wacht het Nederlands elftal een zware uitwedstrijd tegen Italië, dat vorige maand in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 won. De ontmoeting in Bergamo begint om 20.45 uur.

