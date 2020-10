Het Belgisch elftal heeft zondag voor het eerst in bijna twee jaar een nederlaag geleden. Engeland was in de Nations League met 2-1 te sterk voor de nummer één van de FIFA-ranking. Bij Noorwegen-Roemenië tekende Erling Haaland voor een hattrick.

In een leeg Wembley kwam België nog wel op voorsprong. Romelu Lukaku werd in het zestienmetergebied onderuitgehaald door Eric Dier en hij benutte zelf de penalty. Vlak voor rust kreeg ook Engeland een strafschop omdat Thomas Meunier aanvoerder Jordan Henderson vasthield. Marcus Rashford tekende vanaf 11 meter voor de gelijkmaker: 1-1.

Mason Mount werd halverwege de tweede helft de matchwinner. De spelmaker van Chelsea, bezig aan zijn negende interland, schoot de bal via het been van Toby Alderweireld in de verre hoek.

Voor de Belgen was het de eerste nederlaag sinds 18 november 2018, toen de ploeg van bondscoach Roberto Martínez in de laatste speelronde van de groepsfase van de vorige Nations League-editie met 5-2 verloor van Zwitserland. Afgelopen donderdag kwam er in het oefenduel met Ivoorkust (1-1) al een einde aan een reeks van twaalf zeges op rij van de 'Rode Duivels.'

In groep 3 van divisie A rekende Kroatië door een goal van Andrej Kramaric in de 84e minuut af met Zweden: 2-1. De Kroaten waren in Zagreb na een dik half uur al een keer op voorsprong gekomen via Nikola Vlasic. Oud-PSV'er Marcus Berg maakte de 1-1 namens Zweden.

Erling Haaland loopt één op één in het shirt van Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Haaland leidt Noorwegen naar ruime zege

In divisie B van de Nations League was Erling Haaland weer eens belangrijk voor Noorwegen. De twintigjarige spits van Borussia Dortmund maakte in Oslo drie doelpunten tegen Roemenië (4-0-zege). Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) tekende voor de 2-0. Haaland staat nu op zes goals in zes interlands.

In een andere groep van divisie B was Finland met 2-0 te sterk voor Bulgarije door goals van Robert Taylor en Fredrik Jensen.

In divisie C kwam Estland door een koddig eigen doelpunt van Märten Kuusk - hij gaf een verkeerde terugspeelbal op zijn keeper - al heel vroeg op achterstand tegen Noord-Macedonië. De Esten herstelden zich en namen een 3-1-voorsprong, maar door twee Noord-Macedonische goals in de laatst tien minuten werd het alsnog gelijk: 3-3.

Overige uitslagen Nations League Ierland-Wales: 0-0 (divisie B)

Armenië-Georgië: 2-2 (divisie C)

Kazachstan-Albanië: 0-0 (divisie C)

Litouwen-Belarus: 2-2 (divisie C)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Nations League