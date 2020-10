Het Nederlands elftal heeft zondag ook in de tweede wedstrijd onder bondscoach Frank de Boer teleurgesteld. De Nations League-wedstrijd in en tegen Bosnië en Herzegovina eindigde in 0-0.

Oranje, dat het tijdperk-De Boer woensdag was begonnen met een 0-1-oefennederlaag tegen Mexico, speelde in Zenica weinig klaar tegen het verdedigend ingestelde thuisland.

Nederland moest het zonder de geschorste Memphis Depay doen. De Boer koos met Donyell Malen, Luuk de Jong en Quincy Promes voor een compleet andere voorhoede dan tegen Mexico.

Het gelijkspel in Bosnië betekent dat Nederland met vier punten uit drie wedstrijden op de tweede plek staat in groep A van de Nations League. Koploper Italië speelde op bezoek bij Polen eveneens met 0-0 gelijk en staat op vijf punten.

Het eerste blok wedstrijden onder De Boer wordt woensdag afgesloten met een zware uitwedstrijd tegen Italië, dat vorige maand in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 won. De ontmoeting in Bergamo begint om 20.45 uur.

Frank de Boer zag dat Oranje niet overtuigde in Zenica. (Foto: Pro Shots)

Slordig Oranje dwingt weinig af

Oranje begon zondag nog aardig aan de wedstrijd in stadion Bilino Polje. De ploeg van De Boer had verreweg het meeste balbezit, hield Bosnië onder druk en was gevaarlijk via Stefan de Vrij. De verdediger raakte de bal bij een vrije kopkans niet vol.

Gaandeweg de eerste helft zakte het niveau echter behoorlijk in. De wedstrijd bleef zich op Bosnische helft afspelen, maar Nederland was vaak slordig en dwong daardoor geen kansen af.

Bovendien slaagden de Bosniërs steeds vaker in hun tactiek om er gevaarlijk uit te komen als ze daar de kans toe zagen. Het was aan goed verdedigend werk van De Vrij en een mispeer van Milan Djuric te danken - hij kreeg als spits de voorkeur boven Edin Dzeko - dat Oranje zonder schade bleef.

Nederland drong in de slotfase wat meer aan, maar veel kansen werden er niet gecreëerd. (Foto: Pro Shots)

Hateboer en Berghuis zorgen voor opleving

In de tweede helft voltrok zich grotendeels eenzelfde scenario: Nederland had veel de bal op de helft van Bosnië en Herzegovina, maar had te weinig verrassing in het spel om voor gevaar te zorgen. Lang was een schotje van Georginio Wijnaldum het enige moment van opwinding.

Met invallers Sead Kolasinac en Dzeko binnen de lijnen groeide het Bosnische geloof in een goed resultaat. Het thuisland toonde lef en kwam via Kolasinac - Denzel Dumfries loste de situatie op - in de buurt van keeper Jasper Cillessen, die later redde op een schot van aanvoerder Miralem Pjanic.

Twintig minuten voor tijd zorgde De Boer voor vers bloed op de rechterflank door Hans Hateboer en Steven Berghuis te laten invallen. Prompt leverde dat twee flinke kansen op: zowel Frenkie als Luuk de Jong stuitte op keeper Ibrahim Sehic.

In de slotminuten waren nogmaals Frenkie de Jong (schot van dichtbij geblokt), Berghuis (redding doelman Sehic) en de ingevallen Ryan Babel (afzwaaier) nog dicht bij een goal, maar een bevrijdend Oranje-doelpunt bleef uit.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League