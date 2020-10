Virgil van Dijk was zondagavond na het 0-0-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League kritisch op het spel van het Nederlands elftal in met name de eerste helft.

Oranje speelde een uiterst matige wedstrijd in het Bosnische Zenica. Pas diep in de tweede helft dwong de ploeg van bondscoach Frank de Boer wat echte kansen af, maar gescoord werd er niet in stadion Bilino Polje.

"Ik ben heel erg teleurgesteld, je wil hier gewoon winnen. Je hoort hier als Oranje ook te winnen", aldus aanvoerder Van Dijk tegen de NOS na afloop van het doelpuntloze gelijkspel.

"In de eerste helft was het tempo te laag, daardoor konden we er niet doorheen komen. We komen via wat spelhervattingen nog wel tot gevaarlijke momenten, maar het had veel beter gemoeten."

De tweede helft was volgens de 29-jarige centrale verdediger iets beter van Nederlandse zijde, maar niet genoeg om met drie punten te vertrekken uit Bosnië.

"De organisatie stond in de tweede helft beter, de bal ging sneller rond, maar dat leidde nog steeds tot weinig echt grote kansen", analyseerde de Oranje-captain. "De afwisseling tussen diepgang en in de bal komen was niet goed genoeg, dan is het makkelijk verdedigen voor Bosnië."

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk in duel met Milan Djuric van Bosnië en Herzegovina. (Foto: Pro Shots)

'Had ook anders kunnen lopen'

Van Dijk erkende dat Bosnië en Herzegovina zowel voor rust als in de tweede helft in de counter ook enkele malen gevaarlijk werd. Zo ontsnapte Oranje aan een achterstand toen Jasper Cillessen een hard schot van Miralem Pjanic uit de hoek tikte.

"Je moet ook wat geluk hebben, het had anders kunnen lopen", vond Van Dijk. "Maar over het algemeen moeten we teleurgesteld zijn dat we hier niet hebben gewonnen."

Oranje staat na drie duels in de Nations League op vier punten. De verliezend finalist van de vorige editie gaat woensdag op bezoek in Italië, dat vorige maand in Amsterdam met 0-1 won.

Stand groep A1 1. Italië 2-4 (2-1)

2. Nederland 3-4 (1-1)

3. Polen 2-3 (2-2)

4. Bosnië en Herzegovina 3-2 (2-3)

