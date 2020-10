SC Cambuur heeft zondag de derde ruime overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen waren op eigen veld met 5-0 te sterk voor FC Dordrecht.

Robert Mühren miste in de zevende minuut nog een strafschop, maar vond twaalf minuten later wel het doel vanaf de stip. Even later verdubbelde de spits ook de marge.

Michael Breij tekende na ruim een half uur voor de 3-0 en de laatste twee treffers kwamen in de tweede helft op naam van Giovanni Korte. De afgelopen weken haalde Cambuur ook al uit bij Helmond Sport (1-5) en thuis tegen Jong FC Utrecht (5-2).

Dankzij de sterke reeks klimt de ploeg van coach Henk de Jong met zestien punten uit zeven wedstrijden naar de derde plaats. De achterstand op koploper NAC Breda, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt twee punten.

FC Dordrecht boekte dit seizoen pas één overwinning en is met vier punten hekkensluiter.

