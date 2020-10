Frank de Boer heeft zondag flink wat wijzigingen doorgevoerd in de basis van het Nederlands elftal voor het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. De aanval van Oranje wordt gevormd door Donyell Malen, Luuk de Jong en Quincy Promes.

De Jong staat in de spits als vervanger van Memphis Depay, die een schorsing uitzit. Op de flanken koos De Boer woensdag in de oefenwedstrijd tegen Mexico nog voor Steven Berghuis en Ryan Babel.

Op het middenveld keert Frenkie de Jong, die terug is van een lichte blessure, terug in het elftal. Marten de Roon en Georginio Wijnaldum zijn de andere middenvelders in het 4-3-3-systeem.

Achterin krijgt Denzel Dumfries als rechtsback de voorkeur boven Hans Hateboer. Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Daley Blind completeren de defensie en Jasper Cillessen is zoals verwacht de keeper van Oranje.

Kan bondscoach Frank de Boer in Bosnië en Herzegovina zijn eerste zege boeken als bondscoach van Oranje? (Foto: Pro Shots)

Bosnië begint zonder Dzeko

Bij Bosnië en Herzegovina ontbreekt 110-voudig international Edin Dzeko in de basis. De spits van AS Roma moet het doen met een plek op de bank. Milan Djuric staat in de punt van de aanval in een ploeg waarbinnen FC Barcelona-middenvelder Miralem Pjanic de bekendste naam is.

De wedstrijd in en tegen Bosnië en Herzegovina begint om 18.00 uur. Nederland staat na twee speelrondes in groep A op drie punten en de Bosniërs hebben één punt.

Opstelling Bosnië en Herzegovina: Sehic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Pjanic, Cimirot, Krunic; Tatar, Djuric, Gojak.

Opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Malen, Luuk de Jong, Promes.

