Lieke Martens heeft zondag bijgedragen aan een nieuwe overwinning van FC Barcelona. Mede dankzij een treffer van de aanvaller werd EDF Logrono in de competitie met 6-0 verslagen. In Engeland waren Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk belangrijk voor Arsenal.

De 27-jarige Martens begon in de basis bij Barcelona en scoorde al in de vijfde minuut. De score liep verder op dankzij Aitana Bonmatí (twee keer), Caroline Hansen, Victoria Losada en Alèxia Putellas.

Martens, die in de 57e minuut werd gewisseld, was een week geleden ook al trefzeker namens Barcelona. Ze hielp haar ploeg toen aan een 0-4-zege op Real Madrid in de eerste 'Clásico' voor vrouwen.

Barcelona, dat ondanks het afgebroken vorige seizoen tot kampioen werd uitgeroepen, is samen met Athletic Club de enige ploeg die zes punten uit twee duels heeft in de Primera División Femenina. Real Sociedad en Madrid CFF hebben nog een duel tegoed en kunnen ook op zes punten komen.

Arsenal wint dankzij goals Miedema en Van de Donk

Arsenal won in de Engelse Women's Super League met 0-5 bij Brighton. Miedema en Van de Donk hadden een groot aandeel in de overwinning. De aanvaller maakte twee doelpunten en ook Van de Donk was eenmaal trefzeker. Miedema was daarnaast de aangever bij het vierde doelpunt.

De Oranje-internationals deden de hele wedstrijd mee bij de Londense ploeg, terwijl Jill Roord ontbrak door een blessure. Bij Brighton stonden Inessa Kaagman en Danique Kerkdijk negentig minuten op het veld.

Door de zege neemt Arsenal, dat twaalf punten heeft na vier wedstrijden, de koppositie weer over van Manchester United. Miedema is de topscorer met zeven doelpunten.