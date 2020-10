Robinho keert voor de derde keer in zijn loopbaan terug bij FC Santos. De Braziliaan tekent een contract voor vijf maanden bij de club uit zijn geboorteland en strijkt een minimaal salaris op.

De 36-jarige Robinho wil het noodlijdende Santos door een financieel moeilijke periode helpen. De aanvaller stemde er daarom mee in om slechts 1.500 Braziliaanse reaal per maand te verdienen, wat neerkomt op ongeveer 230 euro.

"Dit is het moment om iets kunnen doen. Ik wil de club helpen die mij alles heeft gegeven", zegt Robinho op de site van Santos. "Ik ga spelen voor een minimumloon, maar het belangrijkste is dat ik hier weer ben. Fysiek en mentaal ben ik er klaar voor."

Robinho doorliep de jeugdopleiding van Santos en bracht daar ook de eerste jaren van zijn carrière door. Hij speelde daarna voor onder meer Real Madrid, Manchester City en AC Milan, maar keerde in de tussentijd al twee keer op huurbasis terug bij Santos.

De laatste officiële wedstrijd van Robinho dateert van juli, toen hij het shirt van Istanbul Basaksehir droeg. De honderdvoudig international van Brazilië had een aflopend contract bij de Turkse topclub.

Hoewel Robinho in Brazilië nog altijd een grote naam is, raakte zijn imago in de laatste jaren wel zwaar beschadigd. Een Italiaanse rechter legde de aanvaller in 2017 een gevangenisstraf van negen jaar op voor deelname aan een groepsverkrachting in Milaan in 2013. De beroepszaak loopt nog, waardoor Robinho nog op vrije voeten is.