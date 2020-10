Memphis Depay is blij met de manier waarop hij met het Nederlands elftal begonnen is aan het tijdperk van bondscoach Frank de Boer. Ook al werd er met 0-1 verloren van Mexico, de aanvaller vindt dat er weinig is veranderd ten opzichte van de periode onder Ronald Koeman.

"Ik heb het gevoel dat we op dezelfde weg zijn met z'n allen. We zijn nog steeds aan het bouwen en ik heb niet het gevoel dat er nu iets anders is. Dat is bijzonder en zie je niet vaak. Ik heb er een goed gevoel bij", zegt Memphis.

De Boer koos woensdag in het oefenduel met Mexico voor een ander systeem op het middenveld (4-3-3 met de punt naar achteren in plaats van 4-2-3-1), maar dat maakte volgens Memphis niet veel verschil. Zondag volgt tegen Bosnië en Herzegovina een tweede test.

"Het middenveld is bepalend voor onze speelwijze en maakt de connectie met de aanval. Tegen Mexico had dat beter gekund, maar het was gewoon even wennen", aldus de aanvaller van Olympique Lyon.

"We moesten wennen aan de spelers die we nog niet in het elftal hadden gehad, want in alle eerlijkheid: Frenkie de Jong (hij ontbrak, red.) is de motor in onze ploeg. Maar het is niet de bedoeling dat we heel veel veranderen aan ons spel."

Memphis Depay droeg in de eerste wedstrijd onder Frank de Boer een helft lang de aanvoerdersband. (Foto: Pro Shots)

'Aanvoerdersband is een eer'

Tegen Mexico droeg Memphis een helft lang de aanvoerdersband. Het is een teken dat De Boer het in hem ziet zitten en het maakt de oud-speler van PSV en Manchester United trots.

"Het was een eer. Ik ben het wel gewend om aanvoerder te zijn bij mijn club, maar bij het Nederlands elftal was het nog niet gebeurd", aldus de 26-jarige spits, die vindt dat hij een van de spelers is die het voortouw moeten nemen in het Oranje van De Boer.

"Niet alle spelers die voor de aanvoerdersband in aanmerking kwamen stonden in het veld, maar ik was degene met veel ervaring. Maar met of zonder band: ik probeer altijd mijn verantwoordelijkheid te nemen en dingen neer te zetten."

Memphis ontbreekt wegens een schorsing wanneer Oranje zondag in en tegen Bosnië en Herzegovina de eerste echte test wacht onder De Boer. De aftrap van de Nations League-wedstrijd is om 18.00 uur.

