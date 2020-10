Duitsland heeft zaterdag in de Nations League mede dankzij een keepersblunder nipt gewonnen van Oekraïne. Onder toeziend oog van 21.000 toeschouwers zegevierde de ploeg van bondscoach Joachim Löw in Kiev met 1-2. Spanje klopte Zwitserland met minimaal verschil.

Het meest opzienbarende moment bij Oekraïne-Duitsland was de blunder van Oekraïne-doelman Georgiy Bushchan in de 49e minuut. De keeper, die mocht opdraven omdat drie andere keepers waren besmet met het coronavirus, liet een voorzet van de Duitse rechtsback Lukas Klostermann uit zijn handen glippen, waarna de bal op het hoofd van Leon Goretzka belandde.

Duitsland ging op dat moment al aan de leiding door een doelpunt van Matthias Ginter. De verdediger tikte in de twintigste minuut een lage voorzet van Antonio Rudiger binnen nadat een indirecte vrije trap nog werd gesmoord.

Oekraïne vond een kwartier voor tijd nog de aansluiting via Ruslan Malinovsky, die een strafschop benutte nadat verdediger Niklas Süle met een onnodige sliding Roman Yaremchuk tegen de grond werkte. Verder dan dat kwam de thuisploeg niet.

Het is voor Duitsland de eerste zege in de Nations League. 'Die Mannschaft' speelde in groep 4 van divisie A eerder gelijk tegen Spanje (1-1) en Zwitserland (1-1). Alleen de winnaar van de groep plaatst zich aan het einde van de groepsfase voor de Final Four, die in juni op het programma staat.

Mikel Oyarzabal balt zijn vuist na zijn openingstreffer voor Spanje tegen Zwitserland. (Foto: ANP)

Spanje nipt te sterk voor Zwitserland

In dezelfde groep won Spanje in het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid met minimaal verschil van Zwitserland. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Mikel Oyarzabal, die een verkeerde inspeelpass van Zwitserland-doelman Yann Sommer in de veertiende minuut genadeloos afstrafte.

De ploeg van bondscoach Luis Enrique is na drie duels nog ongeslagen in de Nations League en koploper in groep 4. Na de remise tegen Duitsland overklaste de drievoudig Europees kampioen Oekraïne begin vorige maand met 4-0.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League