Kevin De Bruyne heeft zaterdag zijn frustraties geuit over de in zijn ogen overvolle voetbalkalender. De Belgische middenvelder vreest veel fysieke malheur bij spelers als de wedstrijden zich in rap tempo blijven opvolgen.

"Als het seizoen zo doorgaat, speel ik twee jaar achter elkaar zonder vakantieperiode. Soms maak ik me zorgen, zeker als ik kijk naar mijn eigen situatie. Maar niemand luistert naar de spelers", aldus De Bruyne op een persconferentie.

De Bruyne had afgelopen zomer naar eigen zeggen slechts een dag of acht vrijaf. Hij was pas halverwege augustus klaar met het door de coronacrisis langgerekte vorige seizoen met Manchester City en begon een maand later alweer aan de nieuwe jaargang.

"Ik kon niet eens op vakantie, omdat mijn vrouw zwanger was. Mentaal is dat best zwaar. Zoals iedereen heb ik ook vakantie nodig om tot rust te komen en mijn lichaam te laten herstellen van alle inspanningen", vertelde De Bruyne.

"En als iedereen roept dat we veel geld verdienen en dat we die drukke agenda maar moeten accepteren, dan is dat maar zo. Ik voorspel echter de komende maanden veel blessures in het topvoetbal."

De Bruyne komt de komende week met België in actie in de Nations League. De Belgen nemen het zondag in Londen op tegen Engeland en woensdag in Reykjavik tegen IJsland. Zonder De Bruyne speelde België donderdag in Brussel met 1-1 gelijk in een oefenduel met Ivoorkust (1-1).

